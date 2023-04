Temps de lecture estimé : 2 minutes

Êtes-vous vraiment prêt à tout pour être riche ? • Le gestionnaire d’épargne Yomoni s’est fendu d’une étude sur le désir des Français à devenir riche. Il en ressort que seulement 4 % d’entre eux se déclarent « prêts à tout » pour atteindre ce but. Certains nuancent, 38 % se disent prêts à faire beaucoup mais pas « tout », excluant ainsi tout ce qui n’est pas moral ou légal. À la question « Avez-vous peur de ne jamais être riche ? », 67 % des Français répondent oui. Yomoni se penche également sur la définition du mot « riche », qui diffère selon les âges. Les générations Z ou Y estiment que l’on est fortuné lorsque l’argent n’est plus une source d’inquiétude. Les générations plus anciennes préfèrent parler de richesse quand une grosse somme d’argent dort en épargne. Dans les deux cas, le pécule reste un objectif consensuel. D’ailleurs près d’un Français sur deux pense qu’il fait le bonheur !

Pause dej’, un moment privilégié à sauvegarder • Nous aurions pu croire que les déjeuners sur le pouce étaient monnaie courante en télétravail… Que nenni ! Selon une étude Sodexo menée par BVA, 91 % des télétravailleurs accordent une place importante à leur pause du midi. Un véritable moment de déconnexion, mais aussi l’occasion de bien manger ! 87 % d’entre eux déclarent faire attention à leur nutrition pendant ce repas. Seul point noir, le manque de socialisation. 81 % des interrogés estiment qu’une pause dej’ entre collègues lorsqu’ils sont en présentiel leur fait plaisir.

On a forcé la main d’Elon Musk • Même un homme d’affaires multimilliardaire ne fait pas toujours ce qu’il veut… Elon Musk admet avoir été forcé de racheter Twitter. Il y a 1 an, le magnat américain avait dépensé 44 milliards de dollars pour s’offrir l’oiseau bleu. À l’époque, tout le monde croyait à la belle affaire. Pourtant Musk avait fait machine arrière lors des négociations, alertant sur des tonnes de faux comptes qui infestaient la plate-forme. Mais il était trop tard, son désistement a fait chuter le cours de Twitter à tel point que des actions en justice menaçaient le milliardaire. Un procès dont l’issue était connue d’avance. Alors Elon Musk a racheté Twitter à contre-cœur pour éviter qu’un juge ne le force à le faire un jour ou l’autre. Depuis, il s’amuse à changer les fonctionnalités de l’application, mais la plupart de ses décisions ne plaisent pas aux utilisateurs.

La FED de Chicago s’inquiète • Austan Goolsbee, le président de la branche illinoisaise de la FED s’est fendu d’un conseil à sa propre institution. Selon lui, relever les taux directeurs de manière « trop agressive » n’est pas une bonne solution. Après les difficultés financières de SVB, les conditions de crédits se sont déjà resserrées et un nouveau relèvement des taux par la FED ne ferait qu’en doubler les effets. « Compte tenu de l’incertitude, je pense que nous devons être prudents », juge Austan Goolsbee. Reste à voir si son alerte arrivera jusqu’aux oreilles de Jerome Powell…

Le début de la fin de l’âge fossile • Un tout petit peu plus d’un dixième, précisément 12 %. C’est la part d’énergie qu’assuraient le solaire et l’éolien dans le monde en 2022. Bien, mais grandement améliorable. Le charbon reste la plus grande source d’électricité au monde selon le rapport « Global Electric Review ». Les énergies fossiles, portées par le charbon donc et le pétrole, représentent encore plus de 50 % de la production mondiale. Les nombreux efforts des grandes industries et pays semblent aller dans le bon sens… enfin !