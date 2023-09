Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le nucléaire gagne du terrain ! • Avec 206,1 térawatt-heures (TWh) produits en France grâce au nucléaire sur les sept premiers mois de l’année, la production est en hausse. Sur la même période en 2022, EDF indique que la production plafonnait à 191 TWh. L’électricité nucléaire progresse donc de 7,9 % sur un an. EDF avance « l’optimisation et la maîtrise des chantiers de la corrosion sous contrainte » pour expliquer ce beau résultat. De son côté, le courant d’origine hydraulique, connaît aussi une belle croissance avec 5,4 % de plus qu’en 2022.

Criminalité financière européenne : un constat alarmant • Hier, lundi 11 septembre, le Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique a publié son premier rapport. Il fait état de pratiques de blanchiment d’argent à des niveaux alarmants. Selon l’analyse, environ 70 % des réseaux de criminels organisés en Europe usent de cette méthode. Pire encore, 60 % d’entre eux corrompent des institutions pour atteindre leurs objectifs illicites. Dans la conjoncture actuelle, les criminels financiers profitent des progrès technologiques et d’une géopolitique sensible pour mener à bien leurs activités. Le rapport souligne aussi les grands progrès à faire pour récupérer les avoirs des criminels. « Les biens illicites retirés ne représentent toujours qu’un faible pourcentage des revenus des réseaux criminels », pointent les experts. Une énième question sur laquelle l’UE semble inéfficace…

L’Inde frappe un grand coup commercial • À l’occasion du nouveau sommet du G20 organisé à New Dehli le week-end dernier, l’Inde a clairement affiché ses convictions. Le pays le plus peuplé du monde veut devenir un élément central de l’économie planétaire. Alors, après avoir signé des accords d’importations agricoles avec les États-Unis, l’Inde veut à présent améliorer son canal logistique vers l’Europe. Pour ce faire, le Premier ministre indien, Narendra Modi, va s’appuyer sur l’aide de l’Arabie saoudite. Les deux pays devraient construire conjointement des chemins de fer et utiliser des canaux maritimes pour se connecter aux pays européens. « Ce couloir permettra […] la coopération économique et la connectivité numérique entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe », s’est réjoui Narendra Modi.

La demande de carburant en baisse • Une bonne nouvelle pour l’environnement ! La demande de carburant en France continue sa baisse structurelle. Sur les sept premiers mois de l’année 2023, les Français ont consommé 1,7 % d’essence en moins qu’en 2022. Pour expliquer cette « tendance de fond », il existe deux raisons principales. Disons que les voitures électriques et la conscience environnementale collective plafonnent la consommation de carburant. Mais c’est aussi la baisse du pouvoir d’achat couplée à la nouvelle hausse des prix à la pompe qui force les Français à limiter leurs déplacements. Un constat encourageant, qu’il est toutefois nécessaire de remettre en perspective.