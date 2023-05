Temps de lecture estimé : 2 minutes

BNP Paribas en mode cryptomania avec l’e-CNY ! • Alors que la première banque française vient d’annoncer le lancement d’une blockchain privée en partenariat avec Goldman Sachs et Microsoft, la voilà qui tisse des liens avec les acteurs de la cryptomonnaie chinoise. L’e-CNY, surnommée le yuan numérique, sera bientôt proposée aux clients entreprises de la BNP. Elle leur permettra de faciliter leurs transactions internationales et de profiter d’une monnaie virtuelle contrôlée et transparente. Cette monnaie représente aussi une belle opportunité tant elle est appelée à jouer un rôle majeur dans l’économie chinoise. L’e-CNY devrait, à terme, concurrencer les monnaies virtuelles décentralisées comme le bitcoin.

Dunkerque, bastion de la réindustrialisation ? • Le Nord reprend du service. Alors que les gigafactories affluent sur les terres charbonneuses des Hauts-de-France, la ville de Dunkerque se prépare à des recrutements massifs. Les seules usines Verkor et ProLogium devraient se mettre à la recherche de 3 200 nouveaux salariés. D’ici à 2029, on estime que 16 000 autres postes seraient à pourvoir dans la région. D’autres sites de production devraient s’y installer. La construction d’éoliennes entretient aussi le dynamisme de la ville. Le Nord redevient ainsi une terre d’énergie, plus d’un siècle après avoir fourni du charbon à toute la France.

Enfin un peu de soutien pour le maire de Saint-Brévin-Les-Pins • Yannick Morez, élu de Loire-Atlantique a vu sa maison périr dans les flammes au mois de mars. Un incendie criminel lié à la décision de déménager un centre de demandeurs d’asile près d’une école primaire. Emmanuel Macron et Élisabeth Borne se sont joints pour condamner des violences « indignes ». La cheffe du gouvernement se dit même prête à mieux protéger les élus locaux. Problème ? Ces déclarations arrivent avec deux mois de retard. Entre temps, le maire a eu le temps de démissionner et de condamner à plusieurs reprises le manque de soutien de nos représentants. Encore le signe d’un exécutif qui tente de guérir plutôt que de prévenir…

Bruno Le Maire monte au créneau • Le ministre de l’Économie veut s’attaquer aux marges des grands industriels alimentaires. Selon lui, ces géants doivent participer à l’effort de désinflation collectif, de gré ou de force. « Si jamais [ils] refusent de rentrer dans cette négociation, ce qu’évidemment je ne peux pas imaginer, nous emploierons tous les instruments à notre disposition, y compris l’instrument fiscal, pour récupérer des marges qui seraient indues et faites sur le dos des consommateurs », assène-t-il. Bruno Le Maire semble donc prendre à bras-le-corps le problème d’inflation alimentaire, encore à +17 % en mars.

Revolut, ambition ou excès de confiance ? • La néobanque britannique ne cache pas ses ambitions. D’ici à 2025, l’objectif vise 100 millions de clients, soit 70 millions de plus qu’aujourd’hui. Avec de tels résultats, Revolut serait en mesure de concurrencer les banques traditionnelles et de proposer des crédits à la consommation. Plus fou encore, la fintech souhaite devenir la première banque en nombre de clients dans les 31 pays européens où elle exerce. Excès de confiance ou ambition saine ? Réponse en 2025.