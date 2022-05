Temps de lecture estimé : 2 minutes

Report de la date limite de déclaration d’impôt • La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a annoncé mercredi 11 mai que les Français·es pourront déclarer leurs impôts au format papier jusqu’au 31 mai 2022. À l’origine la date butoir était fixée au 19 mai, mais « certains usagers ont reçu leur déclaration de revenus 2021 préremplie au format papier sensiblement plus tard que les années précédentes », explique la DGFiP. Pour les internautes, les dates restent inchangées. Soit le 24 mai, le 31 mai ou le 8 juin selon le département.

Économie : la croissance sera « modérée » • « Il y a une certaine résilience de l’économie française. Nous avons une prévision de croissance qui est modérée mais positive », a déclaré le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau sur France Inter, mercredi 11 mai. +0,2 % de croissance au deuxième trimestre selon l’institution. Une légère augmentation qui s’expliquerait par la reprise des services. Mais l’économie française reste toutefois impactée par les conséquences de la guerre en Ukraine et les restrictions sanitaires en Chine.

Apple dit adieu à l’iPod • La marque à la pomme a annoncé mettre fin à la production du célèbre iPod, le petit baladeur musical qui a fait le succès d’Apple au début des années 2000. « L’esprit de l’iPod perdure. Nous avons intégré une expérience musicale incroyable dans tous nos produits, de l’iPhone à l’Apple Watch », a déclaré Greg Joswiak, vice-président du marketing international. Et d’ajouter : « La musique a toujours été centrale chez Apple, et la rendre accessible à des centaines de millions d’utilisateur·rices comme l’a fait l’iPod a eu un impact non seulement sur l’industrie musicale mais a aussi redéfini la façon dont la musique est découverte, écoutée et partagée. »

Trump bientôt de retour sur Twitter ? • Elon Musk, qui a récemment racheté le réseau social pour 44 milliards de dollars, souhaite lever le bannissement de l’ancien président américain. « Je pense que c’était une erreur car cela a aliéné une grande partie du pays et n’a finalement pas empêché Donald Trump de se faire entendre », a-t-il déclaré. Pour rappel, le prédécesseur de Joe Biden avait été exclu de Twitter le 8 janvier 2021 après la violente attaque du Capitole. Selon le patron de Tesla, les bannissements définitifs doivent rester « extrêmement rares », celui-ci préfère privilégier la liberté d’opinion et d’expression.

En 2022, les énergies renouvelables pourraient battre un nouveau record • L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que les installations d’infrastructures qui produisent des énergies renouvelables devraient connaître un record cette année. Après 295 gigawatts de capacité en 2021, 2022 devrait offrir 320 gigawatts supplémentaires. Selon l’agence, le solaire photovoltaïque devrait représenter 60 % de cette augmentation. La Chine, l’Inde, l’Union européenne et l’Amérique latine sont les zones géographiques les plus concernées par ces nouvelles installations. Une tendance à l’augmentation qui pourrait ne pas se pérenniser en 2023 « en l’absence de mesures plus soutenues », prévient l’AIE.