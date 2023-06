Temps de lecture estimé : 2 minutes

On repart à la hausse • La Banque de France mène depuis 2022 une politique monétaire restrictive qui a permis au pays de passer le pic de l’inflation, en ralentissement au deuxième trimestre. Elle estime désormais pour l’année 2023 une croissance de l’économie française d’au moins 0,6 %, tandis que l’inflation continue de reculer. « La croissance sur l’année 2023 […] sera au moins égale à ce que nous prévoyions en mars dernier, c’est-à-dire au moins 0,6 % », estime François Villeroy de Galhau, gouverneur de l’institution.

IA et développement durable, qu’en pensent les patrons ? • OpinionWay a réalisé une étude pour Ekimetrics, concernant les patrons français et le développement durable. Si celui-ci est une priorité pour 52 % des dirigeants, 34 % considèrent que la durabilité est incompatible avec leurs enjeux économiques. Par ailleurs, l’usage de l’intelligence artificielle se démocratise, 55 % des entreprises ont ou vont y avoir recours et 79 % de leurs dirigeants jugent l’IA utile pour répondre à leurs enjeux de durabilité. L’IA générative est loin de séduire les dirigeants français. Seuls 15 % l’utilisent ou envisagent de l’utiliser dans les prochains mois. Enfin, en dépit de leur bonne volonté, les patrons français peinent à mettre l’IA au service de leurs enjeux de durabilité. En cause, le manque de compétences en interne (46 %), les coûts (43 %) et les risques liés à la confidentialité des données (37 %).

Les entreprises françaises en hausse en Bourse • La conjoncture macroéconomique difficile causée par le resserrement continu de la politique budgétaire, et l’incertitude qui entoure le secteur bancaire américain et européen ont pesé sur les marchés boursiers mondiaux. Néanmoins, la France et l’Europe sur-performent malgré un contexte mondial à la baisse. Le cabinet de conseil et d’audit PwC a dévoilé les résultats de son étude mondiale Global Top 100 companies sur la capitalisation boursière des 100 premières entreprises mondiales. Les entreprises tricolores classées dans le top 100 ont atteint une capitalisation de 980 milliards de dollars, soit une hausse de 17 % par rapport à mars 2022, permettant à la France de passer de la 6e à la 4e place.

Vers une mutation des modèles économiques ? • L’économiste Jean-Pierre Malrieu a rejeté, dans une tribune accordée au journal Le Monde, certaines accusations portées contre l’incapacité des économistes à se saisir des enjeux environnementaux. Celui-ci appelle plutôt à élaborer de nouveaux modèles qui permettent de mesurer les retombées de la décarbonation. « Les modèles économiques disponibles ne permettent pas de mener des politiques de transition ».

Le plus grand projet commun • Il aura fallu deux ans et demi pour le mettre en place. Bruxelles lance le plus gros projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) jamais réalisé. Il réunit 20 pays européens et 56 entreprises, pour développer soixante-huit projets. Un plan doté d’un investissement total de plus de 21 milliards d’euros. Ces projets portent sur les technologies 5G et 6G, la conduite autonome, l’intelligence artificielle ou encore l’informatique quantique. Ils se matérialiseront entre 2025 et 2032