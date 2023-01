Temps de lecture estimé : 2 minutes

Vite, vendez votre passoire thermique ! • Les spécialistes l’avaient anticipé. Et ils ont bien eu raison – une fois n’est pas coutume. Les passoires thermiques se vendent en masse ! Les propriétaires l’ont compris, ils doivent se débarrasser au plus vite de leurs logements mal isolés et énergivores puisque la législation ne laisse pas entrevoir de jours meilleurs pour ces passoires thermiques. Vendre plutôt que de faire des travaux de rénovation énergétique. « D’après le bilan du Conseil du notariat, les ventes de logements classés F et G ont représenté 17 % des transactions effectuées au troisième trimestre 2022 (contre seulement 11 % l’année précédente). De même, les cessions de bien les plus énergivores de classe G ont bondi de 3 à 7 % en un an », rappelle nos confrères de 20 Minutes. Le sens du timing.

Les JO approchent et la Cour des comptes s’inquiète • « Au début du mois de novembre 2022, seules onze des 80 conventions d’utilisation prévues avaient été signées (…). Ces décalages successifs exposent désormais le comité à un risque avéré, du fait des conséquences en chaîne qui en résultent sur la préparation des Jeux et, en particulier, pour la conclusion des négociations sur le modèle externalisé de livraison des Jeux. » Très formel. Dit autrement, le Cojo – comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’été de 2024 – doit s’activer. La Cour des comptes l’affirme, ces conventions doivent être signées dès le début d’année 2023. En parallèle, la Cour pointe des « incertitudes substantielles sur l’équilibre final du budget du Cojo » et lui reproche notamment d’avoir déjà utilisé 115 millions d’euros sur sa réserve de 315 millions. Sans oublier la sécurité et les transports, là encore la Cour des comptes reste perplexe. Nous aussi.

Top 10 des questions financières les plus recherchées en France en 2022 • Inflation, taux d’intérêt, récession… les Français ne s’y retrouvent plus. Et cela se traduit dans leurs recherches sur la toile. L’entreprise Savoo, spécialisée dans les codes promotionnels, a analysé le volume de recherches Google et les tendances afin de révéler quelles questions financières ont connu la plus forte augmentation en 2022. Voici le top 10 :

1 Qu’est-ce que l’inflation ?

2 Comment économiser de l’argent ?

3 Comment épargner ?

4 Pourquoi les prix augmentent ?

5 Qu’est-ce qu’une hypothèque ?

6 Comment calculer le taux d’intérêt ?

7 Qu’est-ce que le taux d’intérêt ?

8 Qu’est-ce qu’une carte de crédit ?

9 Qu’est-ce qu’une carte de débit ?

10 Comment obtenir une carte de crédit ?

Trente chefs d’États attendus à Davos la semaine prochaine • Forum de Davos, 53e édition. Dès lundi 16 janvier, pas moins d’une trentaine de chefs d’États et de gouvernements du monde entier participeront au Forum économique mondial de Davos, dans les Alpes suisses. À leurs côtés, 600 PDG des plus grandes entreprises du globe et dirigeants d’organisations internationales. Parmi les présents, des leaders européens comme l’allemand Olaf Scholz, l’espagnol Pedro Sanchez ou le néerlandais Mark Rutte ainsi que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Le ministre de l’Économie et des Finances français, Bruno Le Maire, sera de la partie. Mais Emmanuel Macron n’est pas annoncé – alors que la France fait face à un vivant débat sur la réforme des retraites. Guerre en Ukraine, crise climatique, mutation numérique… le Forum de Davos tentera de répondre aux principaux défis planétaires. Disent-ils.