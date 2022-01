Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un Français chef économiste du FMI • Pierre-Olivier Gourinchas, 53 ans, spécialiste d’économie internationale et professeur d’économie à Berkeley, relève dans la fonction Gita Gopinath, indienne d’origine, qui fut la première femme cheffe économiste (et nommée récemment numéro 2 du FMI, certains plafonds de verre volent heureusement en éclat). Le nouvel économiste du Fonds monétaire international se prépare à explorer les voies de l’après-crise. Le quinqua a beau venir de France, il n’y est pas resté et n’y a pas fait carrière, appelé par les perspectives états-uniennes après une surformation recherchée : Polytechnique, EHESS, Ponts-et-Chaussées. Dans la foulée de l’intérim de l’Anglais Lipton voulu par la démission de Christine Lagarde en 2019, c’est sous la direction de la Bulgare Kristalina Georgieva que le spécialiste des politiques macroéconomiques, « des déséquilibres mondiaux aux flux de capitaux en passant par la stabilité du système monétaire et financier international et, plus récemment, par les politiques économiques à l’ère de la pandémie » que va œuvrer Gourinchas. Que ses pairs reconnaissent comme un expert de la mondialisation et des déséquilibres économiques et financiers. Les spécialistes liront peut-être son « papier » sur l’impact des politiques publiques sur les entreprises, notamment celles des pays émergents. Avant Gita Gopinath et Pierre-Olivier Gourinchas, le poste avait été occupé par un autre Français, Olivier Blanchard, jusqu’en 2015.

Un appartement vaut en moyenne, en France, 255 072 euros • Du moins pour l’immobilier ancien. Le chiffre est tiré de L’Observatoire du marché immobilier établi par Le Partenaire.fr. On y relève aussi, parmi quantité d’autres données, que le prix moyen d’une maison ancienne s’établit à 287 221 euros, que le loyer mensuel s’élève à 1 264 euros et qu’un appartement neuf se vend toujours en moyenne 325 280 euros. Comptez 255 134 euros en moyenne pour faire construire une maison. Sur la base notamment de plus de 530 000 annonces immobilières, l’étude met en avant « un nouveau phénomène » : les appartements anciens et neufs voient diminuer leur prix en un an ! Pour les maisons en revanche, l’ancien a augmenté de 1 533 euros (287 221 contre 285 688 euros en décembre 2021), mais le neuf ne renchérit que de 131 euros. L’enquête ici.

Tigre Mark 3 : le nouveau pari d’Airbus Helicopters ! • C’est le mégacontrat d’Airbus Helicopters pour début 2022. Le constructeur va certainement signer un contrat de plus de 4 milliards d’euros auprès de l’Occar (organisation conjointe de coopération en matière d’armement) pour la France (environ 2,8 milliards d’euros) et pour l’Espagne (1,1 milliard). Ce contrat concerne la modernisation de l’hélicoptère Tigre Mark 3. Pour l’heure, le contrat reste à notifier, mais le développement du Tigre Mark est acquis sur le plan politique, a déclaré Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées.

Les dirigeant·es pessimistes sur l’avenir de la planète ? • C’est en tout cas ce que révèle la dernière étude du Forum économique mondial publiée lors du dernier sommet de Davos. 84 % des dirigeant·es interrogé·es concèdent être préoccupé·es par le réchauffement climatique. Ils·elles pointent du doigt le devenir des puissances émergentes et le taux de vaccination de leur population. Dans les 52 pays les plus pauvres, seuls 6 % des habitants sont vaccinés. Une donnée qui devrait faire chuter ces pays à un niveau de PIB inférieur à 5,5 % à compter de 2024. Cette chute entraînerait des tensions sociales au sein des pays, ce qui viendrait compliquer la gestion de la crise climatique. Les risques sociaux sont également une source de préoccupation à court terme. Les cadres pointent du doigt une « détérioration de la santé mentale » ainsi qu’une « érosion de la cohésion sociale ». Des problématiques nettement plus présentes dans ce questionnaire par rapport à 2021. Mais alors, comment faire face à des inquiétudes qui ne cessent de s’accroître ? Pour Saadia Zahidi, du Forum économique mondial, la réponse est simple : « La coopération internationale est la clé » des prochaines années.