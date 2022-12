Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’économie française résiste • François Villeroy de Galhau, gouverneur de la banque de France a dit s’attendre à une croissance « faiblement positive » pour 2023. Lors de sa dernière estimation, l’institution française tablait sur une croissance comprise entre -0,5 et 0,8 % du PIB en 2023. Une estimation qui s’avère être plus pessimiste que celle du gouverneur qui espère de son côté 1 % de croissance. Et même si 2023 n’aura rien d’un long fleuve tranquille, le gouverneur estime qu’après cette année : « Nous devrions retrouver une route plus normale avec moins d’inflation et plus de croissance ».

Apple chiffré de bout en bout • Pour 2023, la multinationale américaine s’est engagée à renforcer la protection des données de ses utilisateurs. L’entreprise a notamment annoncé le chiffrement de « bout en bout » des sauvegardes automatiques d’iCloud. Ainsi, les données deviendraient inaccessibles aux pirates comme à la police. Une avancée technologique que le FBI n’a pas manqué de critiquer, dénonçant les limites que pose ce chiffrement vis à vis de la protection du peuple américain.

Laurent Bigorgne, la chute d’un empire • C’est l’histoire de l’ex-patron de l’Institut Montaigne qui prétendait droguer les femmes pour qu’elles l’écoutent. Laurent Bigorgne, visé par une plainte depuis le mois de février 2022, est désormais condamné à douze mois de prison avec sursis pour avoir drogué une collaboratrice afin de commettre « un viol ou une agression sexuelle ». Une décision de justice que le proche d’Emmanuel Macron continue de contester. Alors que Sophie Conrad, la victime, a quant à elle salué « une reconnaissance complète des faits ».

Les 30 ans de la Cité des enfants • Une boum géante, des spectacles exceptionnels, des jeux spectaculaires, le tout exclusivement réservé aux enfants ! Voilà le programme du trentième anniversaire de la Cité des enfants. Pour l’occasion, du 10 au 11 décembre, l’intégralité de la Cité des sciences et de l’industrie s’est transformé en un véritable terrain de jeu. Avec des expériences inédites et de nombreuses surprises, en famille ou entre amis.



L’importance de la relation clients • Dans un contexte économique difficile, la relation clients n’a jamais été aussi importante. Comme le révèle la dernière étude Qualtrics, une mauvaise expérience client entraîne directement une perte de revenus pour les entreprises. À l’échelle mondiale, les entreprises risquent 6,7 % de leur chiffre d’affaires lorsqu’elles perdent des clients en raison de mauvaises expériences. Alors que l’inflation stagne aux alentours de 8 %, les consommateurs cherchent des moyens d’améliorer leur situation financière. C’est pourquoi en cas d’expériences négatives, 16 % d’entre eux réduisent leurs dépenses auprès de la marque concernée.