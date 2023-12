Temps de lecture estimé : 2 minutes

Milei vers un « choc » d’austérité · Devenu dimanche 10 décembre président de la Nation argentine, l’imprévisible Javier Milei a immédiatement voulu imposer sa marque. Donc, une vision orthodoxe du libéralisme économique. « Nous savons que la situation va empirer à court terme. Mais après nous verrons les fruits de nos efforts », indique t-il. « Il n’y a pas d’argent ! », lance le bravache qui précise que l’inflation ne sera pas contenue « avant 18 à 24 mois ». Le gouvernement ne comporte plus que neuf ministères.

Le projet de loi immigration rejeté par les députés · Dès l’ouverture des débats, lundi après-midi, les députés ont adopté une motion de rejet préalable au texte du gouvernement en obtenant 270 voix pour, contre 265. Ce scrutin a eu pour conséquence d’interrompre immédiatement les discussions à l’Assemblée nationale. Dans la foulée, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a remis sa démission à Emmanuel Macron qui l’a refusée. Un échec cuisant pour le gouvernement en place.

Inflation : « ce n’est pas encore gagné » annonce Leclerc · « Globalement, l’inflation aujourd’hui, elle est vaincue et c’est un vrai succès économique », claironne Bruno Le Maire. Mais dans la vraie vie, on ne fait pas (encore) cocorico… Michel-Édouard Leclerc a eu l’occasion de le dire au micro de BFM Politique. La bataille contre la hausse des prix « n’est pas encore gagnée […] Les prix en rayons ne bougeront pas, sauf opérations de dégagement, s’il y a trop de stock ». Noël devrait tout de même constituer une parenthèse enchantée. « On note une envie de se faire plaisir en famille ». D’ailleurs, Leclerc annonce par exemple une baisse du prix du jouet de « 3 à 5 % ».

Le train de nuit Paris-Aurillac fait son retour · Dimanche 10 novembre, un train pas comme les autres quittait la gare d’Austerlitz. Direction Aurillac ! Ce retour du train de nuit est une formidable nouvelle pour la préfecture du Cantal. Clément Beaune, ministre délégué aux Transports est fier de cet engagement du gouvernement. « Comme pour toutes les lignes qui n’arrivent pas à l’équilibre, on assume que ce sont des lignes de service public, et on subventionne leur fonctionnement : une ligne comme Paris-Aurillac c’est entre 3 et 4 millions d’euros par an de subvention de l’État ».

SumUp lève 285 millions d’euros · Le spécialiste des paiements SumUp, désormais célèbre pour son terminal de paiement au ton blanc nacré, annonce avoir bouclé un nouveau financement de 285 millions d’euros. Parmi les investisseurs, des petits noms comme Spotify ou Airbnb… SumUp, puissante fintech installée à Londres, projette de transformer nos smartphones en terminaux de paiements.

Bientôt une « Cité de la bière » dans le Nord · C’est un projet très cher à Xavier Bertrand, président de la région abusivement nommée « Hauts-de-France ». Une Cité de la bière pourrait voir le jour à Bailleul, entre Lille et Dunkerque. Au cœur de la Flandre française, ce projet à vingt millions d’euros visera ainsi à mettre en valeur une filière très importante pour ce terroir. Mieux, suivant l’exemple de la « Route des grands crus » bourguignonne, une « route de la bière » devrait également voir le jour. Ouverture prévue en 2025/2026. De quoi doper le tourisme au Nord !

Crédits : (2) Capture d’écran BFMTV ; autres : Shutterstock