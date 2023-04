Temps de lecture estimé : 2 minutes

Opération séduction • Le président français Emmanuel Macron, s’est rendu mardi 11 avril à Amsterdam, pour une visite de deux jours aux Pays-Bas. Cette venue se veut être une concrétisation du rapprochement entre les deux pays depuis la décision en 2016 du Royaume-Uni de sortir de l’UE, qui a rebattu les cartes des alliances au sein de l’Union. En Chine la semaine dernière au côté d’Ursula von der Leyen, c’est l’occasion pour le chef de l’État de revenir sur l’avenir de l’Union européenne, sur fond de crise des retraites. En effet, une nouvelle journée de mobilisation se profile jeudi en France, à la veille d’un avis crucial du Conseil constitutionnel sur le texte et l’avenir de la réforme.

Fabien Roussel réélu à la tête du Parti communiste • Le secrétaire national sortant du PCF, Fabien Roussel, a été réélu ce lundi 10 avril à la tête du Parti communiste réuni en congrès à Marseille, avec plus de 80 % des voix. Le député du Nord a par ailleurs haussé le ton contre LFI, assumant ses déclarations sur une Nupes « dépassée » et devant s’élargir vers le centre-gauche. « Mêlez-vous de vos affaires », avait-il lancé à LFI, qui avait appelé les communistes à « clarifier » leur position après les déclarations de leur chef. Dans la foulée, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé vendredi 7 avril sur Twitter une « incroyable agressivité qui dure depuis trois ans […] Nous n’avons jamais répliqué même sur la division dans la présidentielle 2022. Alors que se passe-t-il ? », a demandé le leader des insoumis.

Une semaine de 4 jours ? • Walters People, spécialisé dans le recrutement dans le nouveau monde du travail, a sorti une enquête selon laquelle, 95 % des professionnels souhaiteraient passer à la semaine de 4 jours. Changer de rythme, mais à quel prix ? Selon plus de 9 professionnels sur 10, les entreprises qui mettront en place cet aménagement du temps de travail seront susceptibles d’attirer davantage de talents, un aspect à ne pas négliger. Sur le plan professionnel, passer à une semaine de 4 jours leur permettrait, d’après 54 % des professionnels interrogés, d’être plus productifs et d’avoir une meilleure relation à leur entreprise. Enfin, 1 professionnel sur 5 mettrait cette journée off à profit pour du développement personnel, et 26 % en profiteraient pour se lancer dans des projets associatifs, de quoi développer de nouvelles compétences.

Des offres d’emploi à impact • Brawo Impact est un service de recrutement 100 % spécialisé dans les nouveaux métiers de la transformation durable. L’entreprise a publié un baromètre sur les offres d’emploi à impact, qui recense plus de 400 000 offres d’emploi dans les métiers de la transformation durable au premier trimestre 2023. Les activités qui portent le développement des emplois à impact sont les énergies renouvelables, l’économie circulaire et la performance énergétique du bâtiment. Les cinq métiers les plus recherchés sont : ingénieur commercial, technicien de maintenance, technicien commercial, chef de projet, et électricien. Enfin, le commerce, l’industrie et le bâtiment sont les secteurs qui recrutent le plus.

Le vrai prix des bonnes choses • Au premier trimestre, les ventes du groupe Apple ont chuté de plus de 40 % par rapport à la même période en 2022. Samsung, le numéro un mondial de l’électronique, vient d’annoncer une réduction sensible de sa production. Du côté de Tesla, sa berline vendue à plus de 50 000 euros, ne fait plus l’unanimité. Il semblerait que l’inflation soit synonyme de baisse de la frivolité de la part des consommateurs. La baisse de la consommation aux États-Unis jumelée à des politiques monétaires qui visent à ralentir la demande, a donc su dissuader les particuliers comme les entreprises de trop dépenser. La hausse brutale des taux d’intérêt, destinée à terrasser l’inflation, décourage les acheteurs les plus frénétiques.