Télétravail ou bureau, la balance se rééquilibre • La question ne se posait pas en pleine parenthèse covid-19. Le travail à distance était même recommandé (voire imposé) par le gouvernement. Nombre de salariés ont ensuite traîné des pieds lorsqu’il a fallu retourner au bureau – et dans certaines entreprises le télétravail n’a jamais vraiment disparu. Et si la donne était en train de changer ? Selon une étude YouGov 2023 menée pour Comet, entreprise spécialisée dans le travail hybride, le rééquilibrage entre télétravail et présence au bureau est largement amorcé. 43 % des salariés français interrogés indiquent se rendre au bureau d’abord pour se réunir avec leurs collègues, le bureau redevient le lieu idoine pour la socialisation professionnelle. Sur les effets du télétravail, 39 % des Français, 37 % des Belges et jusqu’à près de 50 % des Espagnols affirment que le travail seul et à distance peut nuire à leur épanouissement individuel et professionnel. Récemment, l’entreprise Zoom – les fameuses visios – a demandé à ses salariés de revenir au moins deux jours par semaine au bureau pour ainsi en finir avec le 100 % télétravail.

Le groupe DC Company lorgne sur Konbini • C’est un homme d’affaires qui monte dans le milieu des médias. Geoffrey La Rocca, qui a fondé DC Company en 2021, se verrait bien racheter le média d’information et de divertissement des 15-35 ans, Konbini. Le groupe est déjà entré en négociations exclusives pour l’acquisition à un montant non dévoilé de 100 % de Konbini. DC Company est déjà propriétaire des Éclaireuses et du Gorafi, ainsi que de l’incubateur Propuls’her et du cercle d’entrepreneurs et de dirigeants DC Club. « Créer un groupe média numérique leader en matière de créativité et d’innovation technologique », voilà l’ambition de Geoffrey La Rocca et ses équipes. Et c’est plutôt bien parti…

La station de ski de La Sambuy tire sa révérence • La faute à des problèmes financiers… ainsi qu’au réchauffement climatique. La nouvelle nous vient de nos confrères du Figaro, la petite station de La Sambuy, située près du lac d’Annecy dans le massif des Bauges (Haute-Savoie) a fermé ses portes dimanche 10 septembre après 60 ans d’existence. C’était « l’une des rares stations d’hiver à faire plus de chiffre d’affaires l’été que l’hiver », précise Lionel Muraz, son directeur. « Les saisons d’hiver sont de plus en plus difficiles chez nous comme ailleurs […] Le changement climatique nous amène à réviser nos façons de voir », assure-t-on au Conseil municipal de Faverges-Seythenex. Les activités d’été, elles aussi, fermeront. Pour rappel, plus de 180 domaines skiables ont été fermés en France depuis les années 1970, en grande majorité des micro-stations familiales non-rentables situées en moyenne montagne, selon le décompte du géographe Pierre-Alexandre Metral, doctorant à l’université de Grenoble et spécialiste des stratégies de reconversion.

Le train de nuit Berlin-Paris sera relancé le 11 décembre • Il avait été supprimé en 2014. Mais la compagnie autrichienne Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), qui opérera la liaison, a annoncé que le train de nuit Berlin-Paris sera relancé dès le 11 décembre, avec un passage à Strasbourg. « Le service débutera le 11 décembre depuis Berlin, à raison de trois fois par semaine, avant de devenir quotidien à compter d’octobre 2024 », a déclaré à l’Agence France-Presse Bernhard Rieder, porte-parole d’ÖBB. En résumé, les trains au départ de Paris auront douze voitures, six pour Berlin et six pour Vienne, avec des places assises, des couchettes et des voitures-lits.

Rendez-vous le 25 septembre au salon SME pour une conférence sur les réseaux sociaux ! • Dans le cadre du salon SME, organisé les 25 et 26 septembre au Palais des Congrès à Paris, le journaliste et chef de service d’ÉcoRéseau Business Geoffrey Wetzel recevra quatre invités de choix pour aborder ce thème : « Construire un succès durable sur les réseaux sociaux ». Parmi les intervenants : le couple d’entrepreneurs Fatiha et Raibed Tahri (Pap et Pille), Véronique Reille-Soult (Backbone Consulting) et Frédéric Fougerat (Tenkan, Cogiteurs). Ils livreront les clés pour permettre aux entrepreneurs – y compris les petits – d’utiliser au mieux les réseaux sociaux pour doper la visibilité de leur entreprise et créer du business. Le 25 septembre entre 11 h 30 et 12 h 45, plus d’infos ici.