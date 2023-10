Temps de lecture estimé : 2 minutes

Bonus écologique : les candidatures sont ouvertes • C’est ce mardi 10 octobre qu’ont ouvert les candidatures au bonus écologique. Les marques automobiles commercialisées en France peuvent d’ores et déjà soumettre leurs différents modèles électriques. Leurs objectif est de bénéficier d’un bonus écologique gouvernemental. Les règles d’accès au bonus se sont pourtant durcies et tiennent désormais compte du bilan carbone de l’ensemble du cycle de production. C’est par la plate-forme numérique de l’Ademe (Agence de la Transition écologique) qu’il faut passer. Celle-ci permet à l’agence de l’État de calculer un score environnemental sur la base de la production de la batterie, des matériaux utilisés, du mix énergétique de l’activité d’assemblage, et du transport nécessaire pour acheminer le véhicule. Enfin, la publication de la liste des modèles est prévue pour le 15 décembre.

Des stocks de gaz suffisants en France pour cet hiver • D’après GRTgaz et Téréga, les deux entreprises gestionnaires des réseaux de gaz en France, 95 % des stocks de gaz sont pleins. En effet, les réserves françaises de gaz seraient suffisamment conséquentes pour passer l’hiver. La France, qui s’approvisionne grâce à l’Algérie, la Norvège, des États-Unis ou encore de la Russie (pour le gaz naturel liquéfié GNL, non soumis aux sanctions internationales), ne manquera donc pas de gaz cet hiver.

Mayotte : de nouvelles restrictions d’eau • Face à une sécheresse sans précédent depuis 1997, Mayotte, pourtant le département le plus pauvre de France, situé dans l’océan Indien, va de nouveau faire face à de sévères restrictions d’eau à partir du 11 octobre. L’objectif de la préfecture est de faire durer les faibles réserves d’eau jusqu’à l’arrivée de la saison des pluies. L’approvisionnement de l’île dépend largement des eaux pluviales, stockées dans deux retenues collinaires. La préfecture ajoute à ce sujet : « À compter du mercredi 11 octobre, les tours d’eau de deux jours sur trois sont maintenus mais la période d’accès à l’eau est réduite à 18 h au lieu de 24 h », pour « préserver les retenues jusqu’à mi-novembre ».

Conflit Israël/Hamas : l’ONU dénonce un siège total illégal • Le siège total de la bande de Gaza annoncé lundi par Yoaz Gallant, le ministre de la Défense israélien est « interdit » par le droit international humanitaire, a rappelé l’ONU mardi. Le ministre avait en ces termes : « Pas d’électricité, pas d’eau, pas de gaz », exprimé la mise en place d’un siège complet sur la bande de Gaza déjà sous blocus depuis 2007. Pourtant : « L’imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire », a déclaré Volker Türk, le Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, dans un communiqué.

Présidentielles en Égypte : 8 partisans du principal opposant arrêtés • Ahmed al-Tantawi a déclaré lundi, que huit de ses partisans ont été accusés par les autorités de falsifier les signatures qu’il rassemble pour se présenter au scrutin pour lequel le président Abdel Fattah al-Sissi est donné favori. Tantawi a notamment été le principal opposant de l’élection présidentielle de décembre face au vainqueur Abdel Fattah al-Sissi. Ces arrestations viennent alors allonger la liste composée des 96 précédentes. L’ancien député de 44 ans, pourtant vaincu à deux reprises avec plus de 96 % par Sissi, semble inquiéter son rival avec le mouvement inédit qui s’est créé autour de lui.