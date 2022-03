Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une bonne idée ? • Direction les États-Unis, pays dans lequel les utilisateur·rices de l’application de rencontres Tinder pourront vérifier le casier judiciaire de leurs « matchs ». Soit les profils pour lesquels ils·elles manifestent un intérêt. La fonctionnalité découle d’un partenariat avec Garbo – un site à but non lucratif qui permet de faire des recherches sur des antécédents judiciaires comme les comportements violents ou dangereux et les délits sexuels via des données publiques. Mais cette sécurité a un coût : les deux premières requêtes sont gratuites, puis il faudra débourser 2,50 euros (sans compter les frais de traitement) pour chaque recherche. Bref, l’objectif à l’arrivée : dissuader les personnes nuisibles d’accéder à l’application !

Bouygues Telecom lance le forfait responsable « Source » • La filiale du groupe Bouygues mise sur le désir des consommateur·rices d’agir davantage sur leur environnement. Un nouveau forfait voit donc le jour chez Bouygues Telecom, du nom de « Source », un forfait responsable et solidaire. L’originalité du concept ? sur un forfait de 10 gigas pour 10 euros par mois, chaque giga non consommé vous fait remporter « 100 gouttes d’eau ». Une sorte de monnaie virtuelle, qui permet de faire des dons à des associations. Le tableau de bord du forfait inclut une estimation de l’empreinte carbone, avec la consommation de CO 2 , et des équivalences.

Nous allons sans doute travailler plus longtemps avant la retraite ! • Emmanuel Macron n’a pas oublié la réforme du système des retraites. Malgré la pandémie covid-19. Malgré la crise en Ukraine. Selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, le président de la République compte bien repousser l’âge de départ à la retraite à 65 ans. L’idée : « travailler plus » pour éviter des hausses d’impôts ! Cette réforme serait prioritaire lors du prochain quinquennat d’Emmanuel Macron, s’il venait à être réélu fin avril. La mise en œuvre de la réforme s’échelonnerait sur près de dix ans, avec quatre mois de cotisation supplémentaires pour chaque génération. Enfin, le président-candidat souhaiterait également instituer un seuil minimum de 1 100 euros pour la pension de retraite à l’issue d’une carrière complète.

Axipit Real Estate Partners lève 29 millions d’euros pour son premier véhicule • La société de gestion de fonds d’investissement immobiliers du groupe Aquila Asset Management a levé 29 millions d’euros pour son premier véhicule auprès de la Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés (CAPSSA). « La stratégie du fonds Resicore est d’investir, sans effet de levier, dans des actifs résidentiels familiaux diffus situés dans des zones attractives d’Île de France et de régions. Cette approche inédite en France associée à la grande expérience de notre équipe de gestion a permis d’obtenir des décotes significatives à l’acquisition, d’optimiser la rentabilité de chaque actif et de maitriser la vacance locative », a déclaré Gilles Barbieri, président d’Axipit Real Partners.