La France championne des impôts dans la zone euro • Ces lauriers ressembleraient-ils à des épines ? Selon les données de l’OCDE, en 2021, les prélèvements obligatoires français atteignaient 45,2 % du produit intérieur brut (PIB). Dire que, dans les années 1960, lorsqu’il était ministre de l’Économie, Valéry Giscard d’Estaing disait qu’une dépense publique supérieure à 40 % du PIB équivalait au basculement dans le socialisme… Emmanuel Macron a très légèrement desserré l’étau fiscal depuis 2017. Mais la pression demeure très forte pour les entreprises et les ménages.

David Lisnard en forme sur Europe 1 • Invité de Sonia Mabrouk, David Lisnard, maire de Cannes et président de l’Association des Maires de France, a tiré la sonnette d’alarme. Héraut du libéralisme à la française, le président du mouvement Nouvelle Énergie a rappelé la nécessité d’agir pour nos finances publiques. « Avant d’accélérer le désendettement il faudrait commencer le désendettement. Je ne reproche pas à Bruno Le Maire d’écrire des fictions, en revanche il ne faut pas que le ministre de l’Économie nous raconte des fictions ». Il poursuit, d’un air décidé. « Il faut s’attaquer à la matrice de notre problème fondamental qui est que l’on dépense plus que ce que l’on produit. Tant que cela sera le cas, la France s’enfoncera ».

Une ligne aérienne Toulouse-Barcelone ! • Un non-sens climatique ? La compagnie aérienne Vueling va lancer, le 1er juillet, une ligne Toulouse-Barcelone. Trois vols par semaine seront garantis. Moins de 350 kilomètres séparent les deux villes… Une hérésie alors qu’un train permettait, jusqu’à la covid, de faire le voyage en trois heures. La région Occitanie, dirigée par la vaillante Carole Delga, supplie ainsi la SNCF de la rétablir. En vain. L’avion en fait ses choux gras, le tout avec des prix qui défient toute concurrence… Entre 30 et 70 euros le vol.

Italie : la Constitution en chantier • Plus de 70 gouvernements depuis 1945. L’instabilité politique pèse sur le développement de l’Italie. Ainsi, la Présidente du Conseil, Giorgia Meloni, ambitionne de réformer la Constitution. « Je veux une réforme qui soit largement partagée. J’ai reçu un mandat des Italiens et je m’en tiens à ce mandat : il faut lier les gouvernants au consensus populaire », a déclaré la cheffe du mouvement des Fratelli d’Italia lors d’un récent meeting à Ancône, dans les Marches. Il lui faudra obtenir un accord transpartisan. Son projet doit en effet recueillir l’approbation des deux tiers du Parlement. Rien de simple, alors qu’avant elle, Silvio Berlusconi ou Matteo Renzi se sont cassés les dents sur ce dossier.

Inauguration de l’exposition consacrée à Augustin Rouart • Un moment fort de la saison culturelle parisienne. Dans les salons de la mairie du VIIIe arrondissement, Jeanne d’Hauteserre, maire de l’arrondissement, et l’écrivain Jean-Marie Rouart, ont inauguré une exposition consacrée à Augustin Rouart, père de l’académicien et peintre émérite. Ainsi, ne pas manquer la publication, aux éditions Gallimard, de l’ouvrage de Jean-Marie Rouart, justement consacré à cette exposition : Entre père et fils. Du pinceau à la plume… Un héritage des arts et des lettres.