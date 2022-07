Temps de lecture estimé : 3 minutes

T’choupi, la mascotte jeunesse se lance dans les NFT • Thierry Courtin, créateur de T’choupi, vient de mettre en vente 2 022 illustrations numériques sur la plate-forme Kalart. Ces NFT à l’effigie de l’icone jeunesse des années 1990 seront vendues entre 250 et 100 euros pièce. Une initiative qui a provoqué l’incompréhension sur les réseaux. « La génération qui a connu T’choupi lors de sa création est aujourd’hui âgée de plus de trente ans. On s’adresse à ceux qui ont grandi avec, plutôt qu’aux enfants », affirme Stanislas Mako, PDG de Kalart. Mais l’auteur souhaitait célébrer les 30 ans de son personnage, créé en 1992. Il offre même une surprise aux fans de la première heure : en plus des NFT, les acquéreurs auront la possibilité de recevoir une reproduction physique d’une création originale. Un « petit » plaisir qui a un coût : 1 000 euros pour ces œuvres encadrées et dédicacées par l’auteur ! Si les ventes de NFT fonctionnent, Thierry Courtin envisage de fêter l’anniversaire de T’choupi dans le métavers. On aura tout vu…

Le télétravail : nouveau pré-requis pour les salarié·es ? • C’est officiel : 34 % des salarié·es français·es qui occupent un poste non « télétravaillable » envisagent de démissionner dans les six prochains mois ! C’est en tout cas ce que révèle une enquête menée par le cabinet BSG, le chiffre grimpe même à 37 % si l’on prend, non pas seulement les Français·es, mais l’ensemble des salarié·es interrogé·es dans sept pays. Selon les auteur·es du rapport, les secteurs distribution/consommation (41 %) et production industrielle (36 %) sont les plus touchés par ce nouveau phénomène de « Grande démission ». Une situation qui toucherait davantage les jeunes : les 18-24 ans ont deux fois plus de chance de quitter leur emploi que les 58-65 ans !

Theranos : Ramesh « Sunny » Balwani condamné pour fraude • « Sunny » ne rayonne plus. L’ex-directeur des opérations de la start-up Theranos vient d’être condamné pour fraude. Balwani avait plaidé non-coupable pour l’ensemble des chefs d’accusation, mais le tribunal de San José l’a reconnu coupable de fraude envers les investisseur·es et les patient·es de l’entreprise. Il sera fixé sur son sort le 15 novembre. Pour l’heure, l’ex directeur de la start-up déchue reste libre sous caution, laquelle s’élève à 750 000 dollars. Elizabeth Holmes, présidente et fondatrice du groupe a été jugée en janvier pour escroquerie. Sa peine devrait être prononcée le 26 septembre. Pour rappel : la start-up fondée en 2003 s’était effondrée après les révélations du Wall Street Journal qui pointait du doigt les graves dysfonctionnements de sa technologie. Le tandem de choc de la Silicon Valley devait initialement être jugé ensemble avant que les deux dossiers ne soient séparés. Pendant son procès, Elizabeth Holmes a accusé son ancien partenaire d’abus sexuels.

Bistrot de Top Chef, le concept fait recette ! • Carton plein pour M6 ! L’émission culinaire de la chaine vient d’inaugurer son tout premier bar/restaurant avec au menu des recettes des ancien·nes candidat·es. Le premier Bistrot Top Chef ouvre ses portes à Suresnes (Hauts-de-Seine) dans l’un des restaurants du groupe Les Bistrots Pas Parisiens, géré par Stéphane Rotenberg, animateur de l’émission. L’enseigne qui ouvre le 8 juillet, proposera des recettes concoctées par les finalistes de la dernière saison et d’anciens finalistes aujourd’hui devenus chefs étoilés, comme Thibault Sombardier et Victor Mercier. Des éléments du plateau de tournage seront également présents dans le décor. De quoi ravir les fans ! La chaine de télévision met les petits plats dans les grands : certains moments de l’émission seront restitués, notamment la fameuse épreuve de la boite noire, qui consiste à réaliser des dégustations les yeux fermés. Le but ? Offrir aux fans des expériences en réalité augmentée. Pari tenu, quelques jours avant son ouverture le restaurant affichait déjà complet.

Les arènes vidéoludiques EVA lèvent 5 millions d’euros • EVA (Esports Virtual Arenas), start-up d’e-sport en réalité virtuelle, a annoncé jeudi 7 juillet avoir levé 5 millions d’euros en seed pour accélérer son expansion. L’entreprise propose de jouer dans un espace de 500m² vide à un jeu de tir comme airsoft, mais en réalité virtuelle, dans une multitude de scénarios (futuriste, dans la neige, etc.). Son point fort est le déplacement réel, et ce, sans l’aide d’une manette ou d’un clavier. Le joueur n’est donc pas sédentaire, un reproche que l’on fait souvent jeux vidéo. Présente dans 15 villes de France, l’entreprise a déjà 45 salles en construction et un partenariat aux États-Unis avec une première salle dans le Texas en septembre. Parmi ses objectifs, atteindre les 100 salles en 2024 pour couvrir l’ensemble du territoire hexagonal, et développer son attractivité pour se présenter aux JO de 2028 de Los Angeles.