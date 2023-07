Temps de lecture estimé : 2 minutes

Pyongyang lance un avertissement • Hier, la Corée du Nord a lancé un avertissement aux États-Unis, menaçant d’abattre tout avion d’espionnage américain qui s’introduirait dans son espace aérien. En outre Washington a déployé un sous-marin lanceur d’engins, près de la péninsule coréenne. D’après le porte-parole du ministère nord-coréen de la Défense, les États-Unis ont « intensifié leurs activités d’espionnage au-delà du niveau de guerre ». Il évoque notamment des avions espions américains qui ont réalisé en juillet plusieurs vols, qualifiés de « provocateurs », durant huit jours consécutifs. Un avion de reconnaissance, a-t-il précisé, a aussi pénétré « à plusieurs reprises » l’espace aérien de la Corée du Nord, au-dessus de la mer du Japon.

Vers un remaniement ? • La perspective d’un remaniement paraît imminente. Si la place d’Élisabeth Borne à Matignon n’est pas assurée, la Première ministre reste confiante. Dans une interview accordée au Parisien, elle a assuré que « tout va bien ». Pour la cheffe du gouvernement, les chantiers lancés dans l’opération des 100 jours ont été menés. Concernant les récents événements à la suite de la mort de Nahel, la « Première » a déclaré avoir fait ce qu’il fallait. « Nous avons montré une réponse très ferme en matière d’ordre public. Près de 4 000 interpellations, 3 700 gardes à vue, dont un tiers de mineurs, 1 200 personnes déférées, 585 comparutions immédiates et 450 incarcérations ».

L’épée de Damoclès • Ces derniers temps, les banquiers centraux aux États-Unis et en Europe ont relevé les taux au rythme le plus soutenu depuis plusieurs décennies pour tenter d’endiguer la flambée d’inflation. Néanmoins, la plupart des économies ont échappé jusqu’ici aux récessions douloureuses que les précédents cycles de resserrement monétaire ont provoquées. Il semblerait que l’impact des hausses de taux se fasse sentir moins vite qu’à l’accoutumée. De nombreux ménages et de nombreuses entreprises ont abordé cette période de renchérissement de l’argent avec des niveaux de cash solides, fruit d’importantes économies réalisées pendant l’épidémie de coronavirus. « La transmission se fait attendre, mais ça va mordre, je dirais vers la fin de cette année », a indiqué Aylin Somersan Coqui, responsable de l’assureur crédit à l’export allemand Allianz Trade.

10 millions d’euros pour plus de tolérance • Hier, Isabelle Lonvis-Rome, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Diversité, a présenté le nouveau plan 2023-2026 du gouvernement pour lutter contre la haine envers les personnes homosexuelles et trans. « Un changement en profondeur des mentalités doit s’opérer dans toutes les strates de notre société ». Le plan vise essentiellement le renforcement des centres d’information et d’accompagnement LGBT via une enveloppe de 10 millions d’euros. Ainsi, ce montant devrait permettre de pérenniser les centres déjà existants, de leur permettre d’embaucher des salariés permanents et de créer dix nouveaux centres d’ici à 2027. Un objectif de deux centres par région.

Mots de passe et sécurité en entreprise • Comment détecter une violation de mot de passe dans votre entreprise ? Alexandre Cogné, expert cyber chez Ping Identity, a répondu à cette question. Les violations de mots de passe se répartissent généralement en deux catégories. Les attaques ciblées, dans lesquelles un criminel se concentre sur l’obtention d’informations d’identification pour obtenir un accès. Les attaques automatisées, qui tentent de compromettre à plus grande échelle. Les listes de mots de passe violés constituent une ressource essentielle pour améliorer la sécurité des mots de passe. L’outil le plus connu dans ce domaine est haveibeenpwned.com. À noter, pour se protéger sur le long terme, il faudrait supprimer complètement l’utilisation des mots de passe. Ainsi, les technologies modernes d’authentification sans mot de passe peuvent renforcer votre modèle de sécurité et améliorer l’expérience des utilisateurs.