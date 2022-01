Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une rentrée scolaire sous le signe de la covid • Le retour en classe en cette rentrée 2022 s’accompagne d’un regain marqué des contaminations, malgré le nouveau protocole instauré par le ministère de l’Éducation nationale. À la fin de la première semaine de cours de l’année, le ministère de Jean-Michel Blanquer a annoncé que 28 établissements scolaires et 9 202 classes étaient fermés en raison de contaminations à la covid. Un record depuis le printemps. En l’espace de quatre jours de cours, près de 50 000 élèves et 6000 personnels ont été testés positifs.

L’État investit pour la réhabilitation des friches industrielles • Le plan France Relance a doté le « fonds friche » de quelque 650 millions d’euros pour 2021 et 2022. L’objectif : permettre la rénovation d’un millier de friches industrielles sur l’ensemble du territoire. Pour la deuxième année d’activité du fonds, le gouvernement annonce un coup de pouce supplémentaire, et pas des moindres. Comme l’a officialisé Jean Castex ce samedi 9 janvier, le fonds friches va bénéficier de 100 millions d’euros supplémentaires. Il s’agit notamment de renforcer la lutte contre l’artificialisation des sols (entre 20 000 et 30 000 hectares le sont en France chaque année), avec l’objectif « zéro artificialisation nette » en 2050, inscrit dans la loi Climat et Résilience. Pour l’heure, 1 100 friches vont pouvoir être rénovées grâce au fonds.

Réchauffement climatique, nouvelle alerte • À l’heure du bilan, l’année 2021 est sans surprise un énième exercice alarmant en matière de réchauffement climatique. Pire, 2021 est même la cinquième année la plus chaude sur Terre selon Copernicus, le service européen de surveillance de la Terre, dans son rapport publié ce 10 janvier. Et pour cause, l’institution a mesuré des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre produits par l’activité humaine jamais atteintes. Si 2020 et 2016 restent ex aequo à la triste première place des années les plus chaudes de l’humanité, la période 2015-2021 réunit de façon « nette » les plus chaudes années jamais recensées, ajoute Copernicus. Selon les observations, 2021 a connu une température moyenne supérieure de 1,1 à 1,2°C par rapport à l’ère préindustrielle.

L’Europe, un sujet qui divise • 2022 est une année européenne de premier plan pour la France, qui a pris début janvier la présidence tournante de l’Union européenne pour six mois. Reste que le sujet de l’intégration continentale divise toujours profondément. Selon un sondage Elabe pour Les Échos et Radio Classique, la fracture est nette : 39 % des Français·es estimeraient que l’Europe apporte autant d’avantages que d’inconvénients, pendant que 33 % estiment que les inconvénients sont plus importants et que 27 % sont positif·ves et pensent que les avantages sont prépondérants. Autant dire que la défiance vis-à-vis de Bruxelles reste très importante. Et le clivage se retrouve pour la monnaie unique : 50 % des sondé·es estiment qu’elle est une mauvaise chose pour l’économie et le pouvoir d’achat, pendant que 49 % pensent le contraire.

Les ventes de tabac chutent encore • 2021 est la première année du quinquennat sans hausse de la fiscalité liée aux ventes de tabac. Et pourtant, les ventes de cigarettes ont à nouveau chuté de 6,5 % l’an passé. Une baisse continue depuis 2017 et le passage du paquet de cigarettes à plus de 10 euros. Preuve du carton pour le programme national de lutte contre le tabagisme : les livraisons de tabac ont encore reculé de 6,2 %. Après 1,3 % en 2020 et 6,6 % en 2019. Soit 33,5 milliards de cigarettes livrées aux buralistes au lieu de 35,8 en 2020. Depuis les débuts du programme anti-tabac, les ventes de cigarettes ont chuté de 24,5 % et celles de tabac à rouler de 17,5 %.