JO de Paris 2024, Pécresse voudra plus de télétravail • Télétravail pour celles et ceux qui le peuvent. Non, notre pays ne lutte plus contre une pandémie qui a, un temps, déréglé nos vies. Mais il s’apprête à recevoir l’un des événements sportifs les plus suivis : les Jeux olympiques et paralympiques. L’un des objectifs de la région francilienne sera d’éviter une surcharge des transports : « Que le gouvernement demande aux Franciliens qui le peuvent de télétravailler du 1er au 12 août pour éviter que les transports soient surchargés, ça s’appelle juste de l’information voyageur », explique Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités (IDFM). Avant d’ajouter : « On va mettre des bus, inciter à prendre le RER C et peut-être qu’on pourra traverser le Bois de Boulogne à pied ou remonter la Seine à pied, il y a pire en été […] Il faut à un moment ouvrir les chakras, on va accueillir le monde et on est le seul pays qui ne s’en réjouit pas », a-t-elle déploré.

La Martinique réclame le gel du prix des produits de première nécessité • On le sait, la pauvreté est deux fois plus importante en Martinique qu’en métropole. Face à l’inflation qui fait rage, nombre de Martiniquais se retrouvent dans une impasse. « L’alimentation dont les prix étaient plus élevés en Martinique de 40 % par rapport à l’hexagone en 2022, selon l’Insee, représente l’un des principaux postes de dépense des ménages martiniquais. Ces prix étaient en hausse de 7,6 % sur un an en octobre 2023 dans l’île. Les prix de la santé, qui représentent 12 % des dépenses d’un ménage martiniquais, sont également plus élevés de 13 % qu’en métropole », relèvent nos confrères du Figaro. En réaction, le président du conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) a demandé jeudi 7 décembre à l’État le blocage des prix des produits de première nécessité, soit les « produits alimentaires » et « les produits de santé et médicaments ». Une requête qui sera débattue en séance plénière de l’Assemblée de Martinique, le 21 décembre.

Le GIE Kairos et MerConcept remporte le prix de l’environnement • GIE pour « groupement d’intérêt économique ». Mardi 5 décembre, les deux entreprises à mission ont été récompensées du prix de l’environnement lors des Victoires de la Bretagne. Loin d’être anecdotique, cette récompense vient mettre en lumière un modèle qui fonctionne : la coopétition. « Réunir les expertises dans le domaine de la construction navale et les matériaux de nos deux structures permet de proposer aux acteurs du nautisme des prestations d’éco conception et d’ACV (analyse du cycle de vie, ndlr) d’une grande qualité. Nous sommes très heureux de remporter cette Victoire de la Bretagne pour l’environnement et cela nous conforte dans notre volonté à agir pour repenser les modèles », se réjouit François Gabart, skipper et fondateur de MerConcept. Pour rappel, les deux entreprises ont uni leurs forces en décembre 2022 pour réduire les conséquences sur l’environnement dues aux matériaux utilisés dans le monde de la course au large et du nautisme en général.

Le PSG se tourne aussi vers les États-Unis • En fin de semaine, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé un accord stratégique de partenariat et d’investissement entre QSI et Arctos Partners, qui prend « une participation minoritaire » au capital du club. « Arctos est un partenaire remarquable pour nous aider à atteindre nos objectifs, offrant une expertise stratégique, des idées et de l’innovation à notre entreprise, tout en fournissant des investissements et de nouvelles relations pour soutenir nos objectifs sportifs », s’est félicité le président du club de la capitale. Dans le détail, et selon L’Équipe et RMC Sport, le groupe américain Arctos Partners possédera 12,5 % au capital du PSG, dont la valorisation s’élève aujourd’hui à 4,25 milliards d’euros.

Jeudi 14 décembre, place à un gala de solidarité au château du Clos du Vougeot • À l’initiative de l’association Femmes et Vins de Bourgogne, sous le parrainage d’Alexandra Lamy et de Mélanie Doutey, le jeudi 14 décembre 2023 aura lieu une vente aux enchères caritative au profit de la Fondation Cœur & Recherche et de la Maison des Femmes-21, cette vente sera suivie d’un dîner au Clos du Vougeot. Deux objectifs lors de cet événement solidaire : une vente aux enchères pour accompagner la création de la Maison des Femmes-21 (en lutte contre les violences subies par les femmes) et une vente aux enchères en faveur de la recherche sur le cœur des femmes. Plus d’infos ici.

