Télétravail : ce que veulent les salariés • Dire qu’avant la pandémie, il était marginal… Dans le monde de l’entreprise, le télétravail poursuit son essor. L’étude de Woby, l’outil collaboratif pour allier flex-office et télétravail, prouve que les collaborateurs refusent de choisir. Ainsi, 92 % des sondés veulent allier présentiel et télétravail. 68 % des télétravailleurs se concentrent davantage chez eux qu’au bureau. Pas étonnant que 42 % des salariés interdits de télétravail espèrent pouvoir obtenir ce droit.

Pôle emploi prévoit 3 millions d’embauches • Alors que le climat économique se détériore, que le risque d’une crise financière systémique ne doit plus être écarté, il faut mener plus que jamais la bataille de l’emploi. Bonne nouvelle, Pôle emploi prévoit 3 millions d’embauches en 2023. Un niveau toujours positif, malgré un léger recul. Trois entreprises sur dix entendent recruter cette année. 72 % d’entre elles pour des CDI ou des CDD de plus de six mois. Notons ensuite de grandes disparités régionales. Si la Normandie ou la région Centre-Val-de-Loire affichent un dynamisme franchement débridé, l’Île-de-France, la région Paca ou les Pays de la Loire peinent à suivre.

Borne-Macron, un duo désaxé • Borne, Première ministre libérée des tutelles ? Elle tente de jouer sa propre musique. Alors qu’Emmanuel Macron se veut l’apôtre de la fermeté face aux syndicats, la cheffe du gouvernement rêve pour sa part de calmer le jeu. Mais voilà : le discours vivote. Madame Borne indique aux journalistes qu’elle « ne veut pas brusquer les choses », arguant que « le pays a besoin d’apaisement », évoquant même « une période de convalescence » ! Tout le contraire de ce qu’a dit un président prêt au bras de fer avec Laurent Berger. Mal à l’aise, l’hôte de Matignon rétropédale… « Le président et moi sommes parfaitement alignés ».

Jets privés : l’écocontribution comme solution ? • Dans la loi de finances pour 2023, un « relèvement de 70 % de la taxe sur les carburants de l’aviation privée » va être mis en place. Ainsi, Clément Beaune, ministre chargé des Transports, veut renchérir le coût du jet privé. Un moyen de pointer du doigt cette pratique peu écologique. Il déclare : « L’aviation commerciale privée (…) pourra faire l’objet d’une contribution supplémentaire, une écocontribution revue à la hausse ».

Les Français optent pour le vélo • L’USC (l’Union Sport & Cycle) vient de révéler les chiffres d’une étude événement. Par exemple, il apparaît qu’un vélo sur quatre vendu en France est un vélo électrique. Prix moyen : 1 965 euros. Une progression de l’électrique qui se fait au détriment du vélo traditionnel, dont les ventes sont en baisse de 13 %. Enfin, le gouvernement prépare, sous l’égide d’une Première ministre engagée sur ce sujet, un plan vélo national. Il vise l’objectif ambitieux de deux millions de vélos produits en France en 2030.