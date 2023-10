Temps de lecture estimé : 2 minutes

Sécurité renforcée pour protéger les Juifs de France · Face au terrible risque d’importation du conflit israélo-palestinien en France, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a renforcé la protection policière autour des écoles confessionnelles et des synagogues. Dès samedi matin, dans un télégramme urgent adressé à tous les préfets, la Place Beauvau appelle « à une présence statique, visible et systématique », à « la mobilisation des services de police municipale ». Mais aussi à « l’engagement des militaires de l’opération sentinelle » et « la mobilisation de moyens de vidéoprotection ». Alors qu’elle représente moins de 1 % de la population, la communauté juive est ciblée par plus de 60 % des actes antireligieux. (Chiffres 2022-Ministère de l’Intérieur).

Renseignements israéliens : que s’est-il passé ? · Les services israéliens, d’habitude loués pour leur efficacité, n’ont semble-t-il pas vu venir la sanglante opération terroriste du Hamas. Deux hypothèses se font jour. Soit le Mossad a manqué l’information, ce qui serait un fiasco, soit le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, n’a pas voulu en tenir compte. Rappelons le précédent de la guerre de Kippour. En 1973, Golda Meir et son ministre de la Défense, Moshe Dayan, n’avaient pas voulu entendre les alertes du Mossad, préférant les rassurantes analyses du renseignement militaire. Malgré ce fiasco initial, l’État hébreu avait toutefois redressé la barre dans un second temps en terrassant l’ennemi. Ce qui ne suffit pas à éviter au parti travailliste de Golda Meir une cinglante défaite aux élections suivantes. Cinquante ans plus tard, l’Histoire bégayerait-elle ?

Les bons conseils de Madame Lagarde · Christine Lagarde, présidente de la BCE, lance un appel aux entreprises dans le premier numéro de La Tribune Dimanche. Et affirme qu’elles « ont intérêt » à « accepter de prendre sur leurs marges – qui n’ont pas beaucoup évolué en 2022 – une partie des augmentations de salaire qui seront négociées cette année et la suivante ». Ainsi, la Dame de Francfort semble rejoindre Emmanuel Macron dans son combat pour « la modération des marges ». Éternelle partisane de la méthode Coué, Christine Lagarde assure sourire aux lèvres que l’inflation est « en décélération constante ». Chic ! Chacun peut le vérifier en faisant ses courses… N’est-ce pas ?

Bruno Le Maire bloque la vente d’une entreprise stratégique · Segault ne passera pas aux mains de Flowserve, entreprise américaine. Au nom de la souveraineté industrielle, le gouvernement n’a pas donné son accord à l’opération. Segault, spécialiste de la robinetterie pour les centrales nucléaires et les sous-marins est évidemment un actif stratégique. Reste désormais aux actionnaires de l’entreprise d’imaginer de nouveaux partenariats. Il leur faudra à nouveau se soumettre au regard de Bercy.

Lourd revers électoral pour Olaf Scholz · Un repli inédit. Lors des élections régionales de dimanche, la coalition de centre-gauche d’Olaf Scholz a subi un cruel désaveu. En Hesse, le SPD conduit par la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser termine en quatrième position seulement (15,2 %). Le voilà dépassé par l’AfD (16,8 %), les Verts (15,5 %), et surtout par la CDU, qui domine avec 34,7 %. Un signal important dans ce Land où se situe Francfort, capitale économique de l’Allemagne rhénane. En Bavière, autre Land très stratégique, la gauche est encore plus largement devancée. Les chrétiens-sociaux de Bavière (CSU) dominent à 37 %. En Hesse comme en Bavière, l’AfD, parti de droite radicale, augmente considérablement son score.

crédits : shutterstock