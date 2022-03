Temps de lecture estimé : 2 minutes

Nouvelles commandes pour Airbus • 113 nouvelles commandes pour l’entreprise française qui a le vent dans le dos. Il s’agit de 50 moyen-courriers A220, 53 A320, 3 long-courriers A330 et 7 versions cargo de l’A350. Déjà 49 avions ont été livrés en février, ce qui porte à 79 le nombre d’avions livrés depuis le début de l’année. Une production en augmentation qui donne le sourire après une période creuse liée à la pandémie.

Près de 700 000 créations d’emploi dans le secteur privé • 677 700 emplois ont été créés dans le secteur privé en 2021, soit une hausse de 3,5 % selon l’Insee. L’institut de la statistique précise également que l’emploi salarié a augmenté de 0,6 % au dernier trimestre. Quant à l’emploi intérimaire, il atteste d’une hausse de 5,4 %. Pour rappel, la crise avait eu la peau de 320 000 emplois dans le secteur.

Le gr’handébat 2022 • Les associations Ladapt, CFPSAA, 100 % Handinamique et APHPP lancent le Handébat 2022 à l’aube des élections présidentielles. À cette occasion les candidats et candidates auront la possibilité de détailler les propositions concrètes de leur programme concernant le handicap et l’inclusion. Le 23 mars, les locaux de Radio France accueilleront Anne Hidalgo (PS), Éric Zemmour (Reconquête!), Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), Marine Le Pen (Rassemblement National), Valérie Pécresse (Les Républicains) et Yannick Jadot (Europe Écologie Les Verts). Le Président de la République Emmanuel Macron a également été convié. Les inscriptions sont ouvertes en ligne pour assister aux échanges en présentiel ou en distanciel.

Tchernobyl coupée du réseau électrique • Mercredi 9 mars, la centrale nucléaire de Tchernobyl « a été complètement déconnectée du réseau électrique en raison des actions militaires de l’occupant russe. Le site n’a plus d’alimentation électrique », a déclaré l’opérateur ukrainien Ukrenergo. Une situation préoccupante car les systèmes de contrôle à distance ont cessé de transmettre leurs données à l’Agence internationale de l’énergie atomique. Pour rappel, l’armée russe occupe également la centrale nucléaire de Zaporijia (sud-est de l’Ukraine).

Les candidat·es déclarent leur patrimoine • Et c’est la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, qui trône en tête du classement avec 9,7 millions d’euros net. Eric Zemmour prend la deuxième place avec 4,2 millions d’euros. 2 millions pour Nicolas Dupont-Aignan et 1,4 million d’euros pour le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen a déclaré des biens immobiliers d’un montant de 1,29 million d’euros. Quant au président actuellement en poste, il disposerait d’un patrimoine de 550 000 euros…