Emmanuel Macron en campagne ? • Mardi 9 mai, le chef de l’État a publié son ode à l’Europe. Il y vante la capacité de l’Europe à protéger « ses citoyens face aux crises économiques, sanitaires et écologiques ». « L’Europe va nous permettre de créer des emplois, de la sécurité, de l’ordre dans un monde de périls ». « Nous sommes en train de bâtir le continent le plus écologique, le plus exigeant sur le numérique. Celui qui défend partout nos valeurs démocratiques et humaines ». Dans le cœur du président Macron, il y a sans doute la France, mais il y a aussi (et surtout ?) l’Europe.

Renforcement de la fiscalité pour les grandes fortunes • Le gouvernement a annoncé, lundi 8 mai, vouloir augmenter de 25 % les contrôles fiscaux des « plus gros patrimoines » d’ici à la fin du quinquennat. En outre il souhaite ainsi contrôler tous les deux ans, les cent plus grandes capitalisations boursières, dans le cadre d’un nouveau plan de lutte contre la fraude fiscale. « Notre priorité, faire payer ce qu’ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent ». Une déclaration qui émane du ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal. Ainsi, ce plan devrait conduire à la création d’un observatoire qui visera à mieux connaître l’ampleur de la fraude fiscale. Aujourd’hui, elle est estimée entre 30 et 100 milliards d’euros.

Œil pour œil • Lundi, le Canada a annoncé l’expulsion d’un diplomate chinois accusé d’avoir cherché à intimider un député canadien. « Nous ne tolérerons aucune forme d’ingérence étrangère dans nos affaires internes », a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly. Hier, la Chine a immédiatement rétorqué qu’elle allait expulser la consule canadienne à Shanghai en mesure de représailles. « La Chine décide de déclarer Jennifer Lynn Lalonde, consule du consulat général du Canada à Shanghai, persona non grata », a ainsi indiqué le ministère des Affaires étrangères de Pékin dans un communiqué.

United Kingdom save the king • Le Royaume-Uni a vécu un week-end historique. Depuis samedi, les Britanniques vivent au rythme des festivités autour du couronnement de leur nouveau roi, Charles III. Un événement à plusieurs dizaines de millions d’euros, largement payés par le contribuable. Alors que l’inflation dépasse toujours les 10 % au Royaume-Uni, elle a entraîné, depuis près d’un an, une cascade de mouvements sociaux pour demander des augmentations de salaires. De ce fait, pour éviter la colère sociale, le palais a mis en exergue « l’énorme coup de pouce » économique d’un tel événement. Néanmoins, d’après un sondage YouGov, 72 % des Britanniques n’avaient pas l’intention de participer aux festivités de ce long week-end.

Quels seront les jobs d’été les mieux payés ? • QAPA, la solution digitale d’Adecco, a dévoilé son baromètre quant aux jobs d’été cette année. Ainsi, en ressort un classement des jobs estivaux qui seront les mieux payés cette année :