Temps de lecture estimé : 2 minutes

Geoffroy Roux de Bézieux : ce n’est qu’un au revoir… • Une page se tourne au Medef. Alors que Patrick Martin vient d’être élu à la présidence de l’organisation patronale majoritaire, Geoffroy Roux de Bézieux quitte ses fonctions. Entre 2018 et 2023, il aura conduit l’organisation dans le début du temps des crises. Gilets jaunes, covid-19, guerre en Ukraine, retraites, inflation, émeutes urbaines… Jeudi 6 juillet, sous la halle du Hangar Y de Meudon, la cérémonie d’adieux laisse place à l’émotion. « Il faut de temps en temps être capable de mettre un gros coup de boule », indique « GRDB », visiblement libéré de la langue de bois. L’ancien « patron des patrons » restera dans l’histoire du mouvement pour la création de « La REF », rendez-vous incontournable de la rentrée économique.

La SNCF investit 1 milliard dans le solaire • La SNCF à l’avant-garde de la lutte pour l’écologie. 1 milliard d’euros pour développer l’énergie solaire au bord des voies. Une dépense qui s’étalera sur sept à dix ans. « On devrait amortir les coûts sur dix-quinze ans. Les panneaux solaires ayant une durée de vie moyenne de trente ans, c’est réaliste », ambitionne Jean-Pierre Farandou, PDG de l’entreprise d’État. Avec, à terme, une production de 1 000 MWc (mégawatts crête). Cela devrait représenter 15 à 20 % des besoins énergétiques du groupe. Cette nouvelle vient renforcer une vérité : le train est le moyen de transport le plus écologique.

La Cour des Comptes s’attaque aux niches fiscales • Trop nombreuses, trop coûteuses, trop opaques. La Cour des Comptes propose une réforme des niches fiscales. La France, pays des 300 fromages, compte en effet 465 manières de réduire son imposition, de bénéficier d’un avantage… Autant de subtils procédés qui profitent d’abord aux grands, ceux qui peuvent s’adjoindre les services d’un comptable ou d’un avocat fiscaliste. Crédit d’impôt recherche (CIR), crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi (CICE), crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile… Mais aussi Loi Pinel, Dispositif Denormandie, Loi Malraux… Pire encore, aucune évaluation sérieuse de ces mesures n’a été menée. Que font les inspecteurs des finances ?

L’Allemagne s’enflamme à cause des chaudières • L’écologie sur le dos des peuples ? En Allemagne, le vice-chancelier écologiste Robert Habeck (photo) tente de faire passer une loi très controversée… Le projet de loi prévoyait notamment la fin des ventes de chaudières au gaz ou au fioul en 2028. Les plus précaires, notamment dans les régions rurales, se sont émus d’une mesure « liberticide » et anti pouvoir d’achat dans un pays où l’énergie est déjà très chère. Après des échanges très tendus au Bundestag, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, très puissante, est intervenue pour censurer le projet. La plus haute juridiction du pays n’a pas accepté le peu de temps dont disposait le Parlement pour étudier la mesure. Retour à l’envoyeur. Tout l’inverse d’un 49.3 !

Delon : crépuscule d’un fauve • Depuis quelques temps, les connaissances d’Alain Delon s’inquiétaient. On avait l’impression que ce n’était pas lui qui répondait aux messages, aux courriels. Et pour cause… Sa « dame de compagnie », Hiromi Rollin, semblait avoir barre sur l’acteur mythique. Jusqu’à le couper du monde extérieur. Les enfants d’Alain Delon attaquent l’intruse en Justice. Les accusations sont graves : « harcèlement moral, détournement de correspondances et maltraitance animale. » On aurait abusé de la confiance du légendaire interprète du Guépard ou de Plein Soleil ! L’héritage de la star est évidemment en ligne de mire. Quoi qu’il arrive, Alain Delon est désormais protégé. Sa prétendue « compagne japonaise » a été exclue du domaine de Douchy (Loiret). Ses trois enfants font bloc autour de l’octogénaire symbole de la France. Crépuscule d’un fauve.