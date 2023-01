Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le coût du travail en France, parmi les plus élevés au sein de l’UE • Un coût du travail trop élevé, voilà l’un des facteurs que certains économistes mettent en avant pour expliquer la difficulté qu’ont les employeurs à recruter. Une étude de l’Insee met en exergue le poids du coût du travail français : 39,2 euros par heure travaillée ! La France se hisse au 5e rang des pays de l’UE où le coût du travail est le plus élevé devant l’Allemagne (37,2 euros). Derrière le Luxembourg tout de même (47 euros) ou encore le Danemark et la Suède. La moyenne de l’UE s’établit à 28,2 euros, un panel très hétérogène… le coût du travail en Bulgarie ? 6,5 euros par heure travaillée !

Canal + jette son dévolu sur OCS • Toujours + pour Canal. Lundi 9 janvier, le groupe audiovisuel a annoncé qu’il allait acquérir OCS, le bouquet de chaînes payantes de l’opérateur de télécommunications Orange. Ainsi que sa filiale de coproduction de films et séries, Orange Studio. Dans un communiqué commun, les deux groupes précisent que « Canal + deviendra à l’issue de cette transaction l’actionnaire unique des deux sociétés ». Pour l’heure, aucun montant n’a été précisé. Pour rappel, OCS – qui a été lancé en 2008 – compte environ 3 millions d’abonnés, mais reste « endetté et en pertes », selon le journal Les Échos.

Bonne nouvelle pour les salariés de Renault ! • Le Losange a bouclé son plan d’actionnariat salarié. Résultat : 95 000 employés détiendront des actions de Renault. 95 000 employés qui bénéficieront de 6 actions gratuites, et 40 000 d’entre eux ont également souscrit des actions à un prix préférentiel de 22,02 euros. Les investisseurs sont peu enthousiastes, les salariés, eux, se réjouissent de cette mesure, à l’heure du partage de la valeur dans les entreprises. « Avec l’actionnariat salarié c’est l’ensemble des équipes que nous faisons bénéficier de la valeur que nous créons et que nous associons à la performance du groupe sur le long terme. Les salariés détiendront environ 4,7 % du capital à l’issue de l’opération Renaulution Shareplan. C’est une étape supplémentaire importante dans notre ambition d’atteindre 10 % d’actionnaires salariés d’ici à 2030 », s’est réjoui Luca de Meo, le directeur général du groupe Renault dans un communiqué

Le top 10 des départements où le stationnement d’entreprise coûte le plus cher • Il est des classements dont on se passerait bien, mais celui-ci se révèle particulièrement utile pour les entreprises ! Zenpark, entreprise française pionnière et spécialiste de la numérisation du stationnement, dévoile en ce mois de janvier la première édition de son baromètre des coûts du stationnement en entreprise en France. Pour établir ce classement, Zenpark a analysé les coûts de possession d’un parking d’entreprise à la location. Voici le top 10 :