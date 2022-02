Temps de lecture estimé : 2 minutes

Mi-février, entre 4 et 5 millions de Français·es pourraient perdre leur passe vaccinal • On le sait, ce passe vaccinal est devenu un précieux sésame pour fréquenter les bars, restaurants, théâtres, cinémas, et même se déplacer via les transports publics interrégionaux. Le ministère de la Santé a indiqué que 4 à 5 millions de Français·es pourraient perdre leur passe vaccinal le 15 février. À cette date, 46 millions de personnes devront avoir reçu leur dose de rappel. Problème, au 6 février, 36,7 millions avaient déjà eu cette injection supplémentaire. Sur les 9,3 millions de Français·es qui restent, 4,5 millions ont été contaminé·es il y a moins de 3 mois, et n’auront pas besoin d’être vacciné·es de nouveau. Pour rappel, au 15 février, un passe ne sera valide que si son·sa détenteur·rice aura reçu une dose de rappel « dès 3 mois après la fin de son schéma vaccinal initial et dans un délai de 4 mois maximum »…

En 2022, Pfizer s’attend à vendre pour 54 milliards de dollars de vaccin et de traitement • La covid-19 sévit depuis bientôt deux ans dans le monde. « 2021 a été une année charnière pour Pfizer », s’est félicité son PDG, Albert Bourla. En outre le sérum de Pfizer a raflé 70 % du marché aux États-Unis et dans l’Union européenne. L’an passé, le laboratoire a enregistré un bénéfice net annuel de 22 milliards d’euros. Et ce n’est pas en 2022 que Pfizer devrait connaitre un repli. Car avec la fabrication de 4 milliards de doses de vaccin et son médicament Paxlovid, le labo américain pourrait dépasser cette année la barre symbolique des 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires, dont près de la moitié (54 milliards) liés à la covid-19.

Selon somaniWays, les bac +2 et bac +5 ne cherchent pas « la même chose » en termes d’emploi • Ce n’est pas tant une question de génération, qui expliquerait les diverses aspirations entre les jeunes, mais plutôt le niveau de diplôme. SomaniWays, un programme d’accompagnement pour « redonner du sens au travail », a lancé en 2019 un test en ligne de 60 questions à destination des Français·es de tous âges. Conclusion pour la fondatrice du programme Anaïs Georgelin : « Que le rapport au travail évolue, et que ce n’est pas qu’une question de génération. » À titre d’illustration, « d’après les résultats de l’étude, toutes tranches d’âges confondues, les moins diplômés sont toujours attachés au CDI : 65 % de celles et ceux ayant au plus un bac +2 ou moins jugent indispensable d’avoir un CDI, contre 22 % des bac +5 », lit-on sur le site des Echos Start. Autre exemple : chez les moins de 27 ans, les bac +2 et moins sont 37 % à juger indispensable de contribuer par leur travail aux enjeux de société, contre 62 % pour les bac +5 et plus.

Paris et Marseille parmi les 50 villes les plus embouteillées dans le monde • La 11e édition de l’index de trafic annuel, publiée le 9 février par TomTom, a analysé les embouteillages de 400 villes. La ville où la congestion automobile est la plus forte ? Istanbul ! La ville turque affiche un taux d’embouteillage de 62 %, ce qui signifie qu’en moyenne, le temps de trajet en voiture dans cette ville est 62 % plus long que dans des conditions de trafic fluide. Moscou et Kiev complètent le podium. En France, sans surprise, c’est Paris qui se révèle être la ville la plus embouteillé, classée 37e à l’échelle mondiale, avec un taux d’embouteillage de 36 % en 2021. Au total, les automobilistes ont perdu l’an passé 144 heures dans les embouteillages en heure de pointe dans la capitale. Dans le classement, Marseille est 42e, pas très loin de Paris donc…