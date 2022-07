Temps de lecture estimé : 2 minutes

Premier pèlerinage à La Mecque post-covid • Après deux années à effectif réduit, près d’un million de musulmans ont été autorisés à effectuer le hajj, pèlerinage vers la Grande mosquée de La Mecque en Arabie saoudite. Lesquels ont été tirés au sort parmi des millions de candidats, avec tout de même deux critères de sélection en raison de la crise sanitaire : être vacciné et âgé de moins de 65 ans. Les pèlerins se rendent aujourd’hui à Mina pour poser leur tente. Cette vallée désertique est à mi-chemin entre la Grande Mosquée et le mont Arafat, lieu où Mahomet aurait prononcé son dernier sermon. Le rite très célèbre où plusieurs centaines de personnes tournent sept fois autour de la Kaaba, grand édifice recouvert de soie noire au centre de La Mecque, se déroule ce jeudi 7 juillet, puis le 11 juillet et le dernier jour du pèlerinage, le 13 juillet.

Vers une canicule en France jusqu’à mi-juillet ? • Des tweets alarmistes, repris par des articles de presse, ont parlé ces derniers jours d’une potentielle canicule à venir sur la France, avec des températures « jusqu’à 46°C ». Il s’agirait en réalité de scénarios peu précis. Le prévisionniste et vice-président de Météo Centre, Florentin Cayrouse, a réagi, précisant que « rien n’est encore certain ». « On a un signal chaud, oui, mais pour l’instant il est impossible de parler de canicule avec certitude », indique-t-il. La science météorologique est l’une des plus complexes, au regard du nombre de facteurs à prendre en compte dans une prévision. Attention donc, elles ne sont pas fiables au-delà de sept jours.

Le concours d’innovation a rendu son verdict ! • Le concours d’innovation 2022 s’est conclu lundi 4 juillet. Créé en 1999, le concours met en avant les acteurs de la recherche de pointe en France et aide à les financer. Il se compose de trois volets : i-PhD, qui soutient les doctorants et les jeunes docteurs dans la création d’entreprise, le concours i-Lab qui valorise les résultats de la recherche française et le concours i-Nov, qui soutient les projets de développement innovants portés par des start-up et des PME. Se démarquent les projets soutenus par le réseau Satt (Sociétés d’accélération du transfert de technologies), avec 58 lauréats parmi les 3 prix, 9 d’entre eux étant des « Grand Prix ». Parmi eux, Allaoua Soudani, Grand Prix i-PhD, qui lance une start-up d’unités de productions de froid, raconte : « Mener un projet qui respecte l’environnement, utilise des ressources naturelles comme énergies principales et, de surcroît, met en œuvre mes résultats de recherche ne peut que me combler et me procurer un enthousiasme très intense. La cerise sur le gâteau c’est d’être lauréat du concours i-PhD avec la mention spéciale Grand Prix. »

Démission surprise de deux ministres britanniques • Le ministre des Finances, Rishi Sunak, et le ministre de la Santé, Sajid Javid, ont tous deux claqué la porte du gouvernement de Boris Johnson dans la soirée du mardi 5 juillet. Leurs relations avec le Premier ministre étaient tendues, au fur et à mesure des scandales apparus au 10 Downing Street. D’abord le « Partygate », où l’on a appris que le Premier ministre tenait des fêtes pendant les confinements, puis, scandale de trop, la démission de Christopher Pincher la semaine dernière, chargé de la discipline parlementaire, qui a été accusé d’attouchements sur deux hommes. Un autre membre du gouvernement a déjà annoncé sa démission, le secrétaire d’État chargé de l’enfance, Will Quince.

Un hacker vend les données de près d’un milliard de Chinois • Séisme en Chine. Un utilisateur anonyme a obtenu accès à la base de données de la police de Shanghai, et a mis en vente sur Internet les données personnelles de près d’un milliard de Chinois. Les données comprennent nom, adresse, numéro de téléphone, identifiant national… et des dossiers de police qui portent sur des affaires de 2001 à 2019 – majoritairement des litiges civils, mais également des fraudes ou des viols. La Chine compte 1,4 milliard d’habitants, ce qui signifie que la fuite pourrait affecter près de 70 % de la population. Le hacker a mis en vente les 23 terabytes de données pour 10 bitcoins, soit un peu moins de 200 000 euros. Il semble que l’erreur provienne de la police de Shanghai, qui aurait laissé la base de données disponible publiquement, avant de fermer les accès la semaine dernière.