Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’inflation décélère en Grande-Bretagne… • Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, s’était engagé à diviser l’inflation par deux d’ici à fin 2023. C’est chose faite avec l’arrivée des chiffres pour le mois d’octobre. Avec 4,6 % d’inflation outre-Manche, les prix continuent de grimper, mais moins vite qu’auparavant. Pour rappel en septembre, le Royaume-Uni connaissait encore un taux d’inflation à 6,7 %. Ce recul résulte avant tout d’un effet de base sur les prix de l’énergie, après l’ajustement en octobre des prix régulés par l’Ofgem (le bureau des marchés du gaz et de l’électricité britannique). Prochaine étape ? Un retour aux 2 % d’inflation. Soit l’objectif affiché par la Banque d’Angleterre depuis le début de la montée incontrôlée des prix.

… Le taux de chômage français, lui, repart à la hausse ! • Le taux de chômage mesuré au sens du Bureau international du travail, a augmenté de 0,2 point en France. Il atteint 7,4 % de la population active au troisième trimestre en France (hors Mayotte). Il s’agit de la deuxième hausse trimestrielle d’affilée. Cela pourrait ainsi laisser penser qu’un retournement se profile après des mois de baisse. Adieu le plein-emploi ?

Une voiture française, électrique et pas chère : le pari de Renault • À l’occasion de la présentation de sa nouvelle filiale Ampere, Renault a annoncé le lancement d’un nouveau véhicule électrique. Une petite citadine, qui consomme peu d’énergie et qui reste abordable. Avec ce modèle « Legend », la marque au losange espère pouvoir proposer un prix d’entrée inférieur à 20 000 euros, hors subvention. Cette nouvelle création ne devrait consommer que 10 kWh pour 100 km et pourrait ainsi disposer d’une plus petite batterie, donc moins chère. Pour être compétitif face à la Chine sur le marché de l’électrique, il faut savoir réduire les coûts au maximum. Ça, Renault semble l’avoir bien compris avec ce modèle « Legend ». De plus amples informations devraient arriver prochainement, avant un lancement prévu pour 2025.

Alstom plonge à nouveau • Les ennuis continuent pour Alstom ! Le constructeur ferroviaire a annoncé hier, mercredi 15 novembre, le lancement d’un plan de réduction de ses coûts. Les premiers à en faire les frais ? Évidemment les salariés. Près de 1 500 postes devraient être supprimés d’ici à 2025 dans l’optique de réduire la dette de l’entreprise de 2 milliards d’euros. Alstom envisage aussi un programme de cession d’actifs et d’augmentation du capital. Mais malgré ces efforts, rien n’y fait. Alstom n’a plus les faveurs des investisseurs qui continuent à faire plonger son cours. Hier matin, après l’annonce du plan, le titre perdait 16 % à la Bourse de Paris.

Blockchain.com connaît une journée mi-figue mi-raisin ! • La plate-forme de crypto Blockchain.com est parvenue à boucler une importante levée de fonds à 110 millions de dollars en série E. Un véritable exploit sur le marché volatil qu’est la cryptomonnaie ! Mais au même moment, alors que tout semblait bien tourner, l’évaluation de la valorisation de l’entreprise est venue jouer les trouble-fête. Elle a été divisée par deux, passant de 14 milliards de dollars à seulement 7 milliards depuis le dernier bilan. L’entreprise, réputée pour être sérieuse, paie les pots cassés d’un contexte tumultueux sur le marché des cryptos depuis quelques années, notamment avec les faillites de FTX ou du fonds 3 Arrows.

crédits : shutterstock