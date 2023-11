Vite compris le 13 novembre

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Beev lève des fonds • L’expert de la transition écologique pour la flotte automobile vient de lever trois nouveaux millions d’euros. Beev s’est appuyé sur Founders Future et le fonds d’amorçage de la région Île-de-France pour atteindre ses objectifs. L’entreprise continuera alors à accompagner les grandes entreprises (Burger King ou Cuisinella par exemple) dans leur choix de véhicules de fonction électriques. Beev est aussi un acteur majeur dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques chez les professionnels. Cette nouvelle levée de fonds pourrait ainsi leur permettre d’accélérer une production qui a pris beaucoup de retard à l’échelle nationale. Pour rappel, au dernier jour de l’année 2022, la France comptait 77 000 bornes de recharge. Soit 23 000 de moins que prévu en 2021.

WeWork ne « work » plus • L’entreprise de coworking, WeWork, vient d’intégrer le triste top cinq des faillites les plus rapides du monde selon XTB. Dans les faits, depuis son plus haut historique, la société a perdu 26,1 millions de dollars de capitalisation boursière par jour. Pourtant, nombreux sont ceux qui croyaient en WeWork. À commencer par l’investisseur japonais SoftBank. Lui avait injecté plusieurs millions de dollars dans le projet et connaît maintenant un violent retour à la réalité. La valorisation de WeWork est passée de 70 milliards de dollars à zéro en douze mois. Le tout sur fond de fraude comptable.

Les Rebondisseurs Français arrivent à La Réunion ! • L’association des amoureux du rebond va ouvrir sa première antenne régionale. Et pour ce faire, Les Rebondisseurs Français ont choisi l’île intense : La Réunion ! L’idée vise à démocratiser le rebond hors de l’hexagone. L’association, dont ÉcoRéseau Business est partenaire, bénéficie déjà sur place du soutien de la CPME 974 et de la CCI Île de la Réunion. Plusieurs mécènes ont aussi répondu présents. Isabelle Saladin, présidente de l’association, nous affirmait il y a quelques semaines que 2024 serait « l’année du rebond ». Visiblement, ce sera plus que jamais le cas pour les départements d’Outre-mer !

Wero fait de l’ombre à Delupay • L’European Payments Initiative a annoncé avoir trouvé le nom commercial de son futur portefeuille électronique prévu pour 2024 : wero. La nouvelle a provoqué de vifs émois tant cette solution « révolutionnaire » offre une expérience de paiement transparente aux consommateurs et permet de redéfinir la manière dont les Européens payent et souhaitent être payés. Pourtant, Delupay, une solution française, s’est positionnée sur le même secteur. C’était il y a quelques mois, et ça n’a pas fait autant de bruit. Serait-ce là les conséquences d’une mauvaise gestion de la communication autour de la société ? Ou est-ce le symptôme plus profond d’une méfiance générale concernant les entreprises de paiement franco-françaises ?

Taylor Swift influence la finance singapourienne • Voilà un titre que l’on ne pensait pas écrire un jour ! La chanteuse pop Taylor Swift est à l’origine d’un déferlement de nouvelles adhésions aux cartes de crédit de la banque singapourienne United Overseas Bank (UOB). Le service marketing de l’établissement a eu la brillante idée de signer un partenariat avec l’artiste. Ce dernier permet à ses clients qui détiennent une carte de crédit UOB d’accéder à des préventes exclusives de billets de ses concerts. Le tout 48 heures à l’avance. Résultat ? Une évolution à 89 % des commissions de carte bancaire pour l’UOB et une légion de nouveaux clients plus jeunes. Un joli coup de comm’ !