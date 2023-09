Temps de lecture estimé : 2 minutes

La carte Navigo à nouveau augmentée ? • Valérie Pécresse, la présidente d’Île-de-France Mobilités et Clément Beaune le ministre des Transports ont présenté mardi 26 septembre un plan de financement pour la période 2024-2031. La carte Navigo au mois devrait passer de 84,10 euros à 86,30 euros, soit 2,6 % de hausse. L’ex-candidate à la présidentielle 2022 a présenté ce projet comme un « accord historique », qui met en avant la modération tarifaire. Elle le sait, la région et la ville de Paris « doivent faire des efforts ». Un an après l’augmentation inattendue de 12 % du prix de la carte Navigo, les Franciliens n’auraient pas pu assumer une nouvelle hausse de cet ordre.

Le trou de la sécu se creuse ! • L’avant-projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit un déficit plus important que prévu en 2023. Les nouvelles estimations portent son total à 8,8 milliards d’euros contre 8,2 milliards prévus à l’origine. Pire encore, à l’horizon 2024, le trou pourrait s’approfondir jusqu’à 11,2 milliards d’euros et continuer de creuser jusqu’en 2027. La principale cause avancée est la revalorisation salariale du personnel des hôpitaux. Viennent ensuite la hausse des soins de ville et la branche vieillesse. Et bien que Bercy tente – en vain – d’imposer une rigueur budgétaire à la Santé, chaque année le montant dérape. En 2024 par exemple, la FHF (Fédération hospitalière de France, qui regroupe les hôpitaux publics) et la Fédération hospitalière privée (FHP) demanderont 5 milliards d’euros de dépenses supplémentaires.

La part de la voiture dans le budget d’un Français • Les voitures sont chères. Même celles d’occasion. Le carburant aussi est cher, sans oublier l’entretien et les réparations… Alors l’Association Réseau Action Climat a calculé : le coût annuel pour la possession et l’usage d’une voiture s’élevait à 4 210 euros en 2022, avec une prévision de hausse dans les années à venir, notamment pour celle en cours. Selon Eplaque, ce montant aurait déjà connu 30 % d’augmentation en seulement deux ans. Alors, dans ce contexte, plusieurs entreprises préconisent l’autopartage. Soit l’idée d’une flotte de voitures partagée entre plusieurs usagers. Cette pratique pourrait se démocratiser dans les prochaines années via des applications comme GetAround par exemple.

Neutralité carbone : intensifier l’effort ! • L’agence internationale de l’énergie (AIE) a sommé les pays riches comme les économies en développement d’accélérer en matière de neutralité carbone. Même si pour la plupart, les projets présentés étaient déjà ambitieux, cela ne suffit plus au regard de l’urgence. Pour les économies avancées qui ont fixé un cap pour 2050, elles devraient l’avancer de cinq ans. Soit en 2045. Et il est même conseillé à la Chine d’anticiper de dix ans, et d’atteindre ses objectifs dès 2040. « Le temps presse », a souligné l’AIE avant de saluer toutefois les efforts « très impressionnants » des États-Unis, de la Chine, de l’Inde et de l’Union européenne en matière d’énergie propre.

Un vin royal ! • Le petit château Saint-Ferdinand niché dans les vignobles bordelais ne s’attendait pas à une telle exposition médiatique. La propriétaire, Noémie Tanneau, a eu l’honneur de faire goûter son vin au monarque anglais Charles III, en visite dans la région la semaine dernière. La vidéo de la dégustation a été largement reprise sur les réseaux sociaux et les médias. Depuis, la jeune vigneronne est assaillie de commandes. Une aubaine pour elle après quatre ans d’exploitation compliqués. « C’est le meilleur influenceur ! », plaisante-t-elle.