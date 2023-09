Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le glyphosate bientôt prolongé ? • La Commission européenne a proposé ce mercredi aux États membres de renouveler pour dix ans l’autorisation du glyphosate dans l’UE. Cet herbicide fait débat depuis 2015, notamment sur sa toxicité et les risques de cancers qu’il provoquerait. Pourtant, le grand groupe pharmaceutique Bayer soutient que le glyphosate est inoffensif. Ils avancent d’ailleurs des décennies d’études qui le prouvent. La proposition de Bruxelles de renouveler l’autorisation de cette substance sera donc examinée par les 27 États membres qui devront la valider (ou non) courant octobre.

La « promotion de la fraude » va devenir un délit • 1 800 euros net « sans rien foutre ». Les mots du youtubeur Mertel B. ne sont pas bien passés auprès du gouvernement. Dans une vidéo virale, le fraudeur fanfaron proposait une astuce. Elle consistait à toucher l’aide sociale normalement destinée aux personnes en situation de handicap. « Je vous rassure, je suis en très bonne santé […] mais je perçois une allocation adulte handicapé », s’était enorgueilli le jeune homme sur ses réseaux. Alors, en réaction à cet affront, le ministre des Comptes publics a annoncé la création d’un délit de « promotion de la fraude ». Elle apparaîtra dans le projet de loi de finances 2024 présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. En attendant, Aurore Bergé a tapé du poing sur la table. La ministre des Solidarités a diligenté une enquête et Mertel B. devrait faire l’objet de poursuites judiciaires.

On anticipe la pénurie de médicaments • En prévision de l’hiver qui ne va plus tarder, les pharmaciens seront bientôt contraints de ne distribuer certains antibiotiques qu’à l’unité. Ainsi, ils éviteront une pénurie de médicaments qui pend au nez du système de santé français. Dans les faits, la vente se fera donc cachet par cachet. Et également en fonction de la posologie exacte prescrite par le médecin. Au-delà du rationnement nécessaire à l’intérêt commun, une telle mesure vise à responsabiliser les gens sur leur consommation de médicaments. En 2019, selon l’Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments (Iracm), un Français gaspillait 1,5 kg de médicaments par an en moyenne. Pour l’heure, nous ne connaissons pas encore la liste des antibiotiques concernés par cette disposition.

TotalEnergies met la main à la poche • Le géant français s’attaque au marché indien. Avec une enveloppe de 300 millions de dollars, Patrick Pouyanné et ses actionnaires investissent dans une coentreprise détenue à parts égales avec le conglomérat indien Adani. Cette société visera à développer l’éolienne et le solaire dans la plus grande démocratie du monde. Malgré les déboires d’Adani en Bourse ces derniers mois, TotalEnergies semble confiant et annonce d’ambitieux objectifs issus de cette collaboration. « Cette nouvelle transaction permettra à TotalEnergies de renforcer son partenariat stratégique avec Adani et d’accompagner l’entreprise dans son ambition de devenir le leader des énergies renouvelables en Inde, avec un objectif de 45 GW de capacité d’énergies renouvelables d’ici à 2030 », vise le groupe pétrolier français.

L’huile d’olive s’enflamme ! • En Espagne, le prix de l’huile d’olive atteint des sommets. À 10,34 euros le litre début septembre, cette matière grasse sur-utilisée de l’autre côté des Pyrénées a connu une hausse de 43 % de son tarif. En cause : l’inflation systémique bien sûr, mais aussi deux années de sècheresse historique qui ont amputé une partie des récoltes. La cueillette d’olives en 2022-2023 a ainsi chuté à 673 000 tonnes. Soit « bien moins que la moyenne annuelle », selon le ministre de l’Agriculture espagnol, Luis Planas. « L’huile d’olive est la base de la cuisine espagnole », a ajouté la ministre de l’Économie, Nadia Calviño.