Temps de lecture estimé : 2 minutes

Casino part à vau-l’eau ! • Hier, jeudi 29 juin, la Bourse de Paris a été témoin d’une dégringolade inquiétante. Le groupe Casino dévissait à plus de 30 % et plongeait sous la barre des 5 euros par action. Selon certains cabinets de conseil, l’action ne vaudrait déjà « plus rien ». Quel que soit le plan de restructuration, la maison mère Rallye devrait perdre le contrôle du groupe. Pour la remplacer, on recense deux candidatures publiques. Celle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et celle du consortium de trois hommes d’affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari. Quoi qu’il en soit, il ne faudra pas avoir peur d’investir dans une machine malade qui souffre d’environ 6,4 milliards d’euros de dettes nettes.

Les meilleurs influenceurs RSE • La rédaction de The Good a listé les 178 personnalités professionnelles qui font autorité dans le domaine des responsabilités sociétales d’entreprises sur les réseaux. Ils ont ensuite établi un classement en fonction du nombre d’abonnés de chacun sur LinkedIn. À la première marche du podium, la crème de la crème des influenceurs RSE, le très militant Jean-Marc Jancovici ! Emmanuel Faber et Raphaël Glucksmann le talonnent. Frédéric Mazzella, Amélie Favre Guittet complètent le top 5.

Ça roule chez Renault ! • À l’inverse de Casino, Renault voit son action monter en flèche à la Bourse de Paris. Avec 5,9 % d’augmentation sur son indice, le constructeur automobile tire vers le haut l’ensemble du CAC 40. Le lancement de modèles très réussis comme la Megane E-TECH ou l’Austral n’est pas étranger à ces résultats. Renault a même décidé de relever ses objectifs pour 2023. Un bon signal pour les investisseurs, en attendant le relevé de compte semestriel le 27 juillet !

Le taux d’usure atteint des sommets • Au 1er juillet, le taux d’usure pour les prêts sur 20 ans montera jusqu’à 5,09 %. Pour rappel, il s’agit du taux maximal que peut pratiquer une banque au moment d’accorder un crédit à un emprunteur. Cette hausse à double tranchant permettra aux ménages d’obtenir des crédits plus facilement, mais à des taux d’intérêts plus élevés. « Au-delà du symbole, ce qui est incroyable, c’est l’intensité et la rapidité de la hausse », soulignait le cofondateur d’Artémis, Ludovic Huzieux, dans les colonnes du Monde. Depuis avril 2022, le taux d’usure a bondi de 270 points de base. Une conséquence directe de la hausse des taux directeurs pratiquée par la BCE.

200 entreprises dégradées • C’est la déconfiture ! La Banque de France a dégradé la notation d’environ 200 entreprises nationales. Leur capacité à rembourser les prêts qu’elles ont contractés est remise en question. Pourtant, dans les faits, le retard de paiement est en baisse par rapport à 2021 passant de 12,4 jours à 11,7 en moyenne. Fait étonnant : les PME demeurent les meilleurs payeurs, bien moins en retard que les grands groupes de manière générale. Est-ce le symptôme d’une complaisance plus importante envers les grandes entreprises ?