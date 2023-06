Temps de lecture estimé : 2 minutes

Standard & Poor’s conserve le « AA » de la France • Bruno Le Maire peut souffler. Le scénario catastrophe d’une dégradation de la note de la France par Standard & Poor’s, la plus prestigieuse agence de notation, est écarté. L’agence estime que son choix « est principalement dû à la révision de la stratégie de consolidation budgétaire du gouvernement ». La réforme des retraites, la fin des aides sur le carburant et la volonté affichée du gouvernement quant à la réduction des déficits semble convaincre. Malgré tout, il aura fallu que « la Première » elle-même monte au front, en rencontrant à Matignon des émissaires de S&P. Un blanc-seing pour continuer les dépenses ? Assurément pas, car la note de la France reste sous surveillance. Le budget, présenté à l’automne, s’impose ainsi comme le prochain rendez-vous.

Brésil : Lula impose le contrôle des prix de l’énergie • Les Brésiliens peuvent être satisfaits : Lula vient d’imposer au géant pétrolier Petrobras une baisse des prix de l’essence, du diesel et du gaz de cuisine. Pour l’essence, la baisse s’affiche par exemple à -12 %. « Je suis très heureux, et le peuple brésilien va l’être aussi », assure Lula. Ce geste consenti au pouvoir d’achat est sans doute une bonne nouvelle sur le moment, mais chacun connaît les limites de ces politiques interventionnistes, très coûteuses pour l’État, et qui peuvent à terme nourrir le mal qu’elles prétendent attaquer.

Le retour en force de l’avion • On n’aura jamais autant pris l’avion dans le monde. En 2023, le record prépandémique de 2019 devrait presque être atteint. 4,35 milliards de passagers en 2023 ! C’est ce qu’annonce l’alliance mondiale des compagnies aériennes (l’Iata) réunie en congrès à Istanbul. Le chiffre d’affaires tangente donc les 803 milliards de dollars. « Les performances financières des compagnies aériennes sont meilleures qu’attendu », affirme l’irlandais Willie Walsh, directeur général de l’Iata. La réouverture de la Chine est le principal moteur de ce retour en grâce.

Nouveau gouvernement en Turquie • Le changement dans la continuité. Recep Tayyip Erdoğan, s’entoure d’une nouvelle équipe. Alors que l’inflation fait des ravages et vire à l’état d’urgence (50,51 % sur un an selon les données officielles) l’homme fort de la Turquie rappelle à Ankara un ancien ministre de l’Économie. Mehmet Şimşek, ancien de la banque américaine Merrill Lynch, aura pour mission de faire baisser les prix… Aux Affaires Étrangères, Erdoğan nomme un inconnu qui dirigeait jusqu’alors les services de renseignement. Plus étonnant : la nomination de l’ancienne députée de la région de Bruxelles, Mahinur Ozdemir. Cette belgo-turque, qui fut la première femme voilée à devenir députée en Belgique, s’occupera de la Famille et des Affaires sociales à Ankara. Centriste en Belgique, islamo-conservatrice en Turquie ? Drôle de double-jeu.

Thierry Ardisson va interviewer Coluche ce 23 juin • Faire tourner les tables. Thierry Ardisson va interviewer Coluche, sur France 3, le 23 juin prochain. Pour le moins inattendu… L’homme en noir revient ainsi pour un deuxième numéro de « l’Hôtel du Temps », après avoir déjà ressuscité Dalida et Jean Gabin. Ardisson use des services de l’intelligence artificielle ; technologie d’ampleur qui fait revivre les morts… Quand l’IA rencontre l’INA ! Aux journalistes de Pure Médias, il lance : « Je ne reviendrai pas pour un talk-show, c’est clair. Quand on a eu la chance d’interviewer Jean d’Ormesson ou Gainsbourg, aujourd’hui, on n’a pas envie d’aller interviewer Amel Bent ou Amir… ».