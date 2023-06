Temps de lecture estimé : 2 minutes

Tracfin constate une hausse des activités financières illégales en France depuis 2020 • Blanchiment d’argent ou même financement terroriste, Tracfin – la cellule de renseignements rattachée à Bercy – fait état d’une recrudescence à hauteur de 46 % d’activités financières illégales entre 2020 et 2022. Sur la dernière année écoulée, 166 961 déclarations de soupçons ont été adressées aux équipes de Tracfin. L’essentiel (93,5 %) concernait des établissements bancaires ou financiers, principalement basés en Île-de-France. La cellule a également reçu 126 signalements qui concerneraient les avoirs d’oligarques russes. Certains ont tenté d’en contourner les saisies dans le cadre des sanctions financières européennes contre Moscou.

« Tenez, ma carte de visite » • Cette phrase a encore du sens ! VistaPrint – acteur important de l’impression en France – constate une excellente dynamique sur le marché des cartes de visite. Il en ressort une hausse de 10 % d’une année sur l’autre en 2022. La société a aussi interrogé les entreprises de la communauté « Vista », et 62 % d’entre elles estiment que les cartes de visite continuent de leur servir. « C’est excitant de voir une telle demande croissante pour les documents imprimés et notamment la carte de visite, cela montre simplement que les supports marketing physiques sont de retour et meilleurs que jamais », se félicitait Sabine Leveiller, directrice marketing senior pour l’Europe chez VistaPrint.

Les Français e-consomment mieux ! • Manutan et l’Ifop ont sorti une étude sur les habitudes de consommation des Français sur Internet. Conclusion : des progrès très visibles en matière de prise de conscience et de responsabilité. Dans les faits, 55 % des acheteurs en ligne accordent une grande importance à l’origine des produits qu’ils achètent. Pour les moins de 35 ans, 57 % d’entre eux privilégient l’achat d’articles recyclés ou d’occasion. Voilà des indicateurs qui vont dans le bon sens ! Mais le chemin pour faire de l’achat sur Internet un acte complétement éthique est encore long. Sur le panel interrogé, 46 % des e-consommateurs souhaiteraient avoir la possibilité d’une livraison plus responsable.

Les salariés veulent des bilans de santé pour prévenir de maladies graves • Ils sont 80 % à le plébisciter selon l’enquête Ipsos et Predilife. Presque autant (79 %) estiment qu’il incombe à l’entreprise de se préoccuper de la santé de ses employés. Une demande grandissante qui détonne avec le peu d’entreprises qui allouent un budget à cette problématique. Elles ne sont que 24 %, toujours selon l’enquête.

Grève des transports aériens • Demain, le mardi 6 juin, la Direction générale de l’aviation civile va annuler près d’un tiers des vols en provenance ou à destination de Paris-Orly. Le mouvement de grève s’étend jusqu’aux principaux aéroports régionaux. À Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice, Toulouse et Nantes, un avion sur cinq sera concerné. En revanche, Paris-Charles-de-Gaulle fonctionnera normalement, selon toute vraisemblance. Le mouvement syndical concerne les contrôleurs aériens qui prennent congé pour manifester contre la réforme des retraites.