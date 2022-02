Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le coup de pouce de l’État pour la reprise des foires et salons • Dans le cadre du plan « Destination France », le gouvernement débloque quelque 100 millions d’euros pour relancer le secteur de l’événementiel des foires et salons. Dans le détail, le dispositif phare de ce plan – fort d’une enveloppe de 96 millions – permettra une prise en charge des stands jusqu’à 12 500 euros pour faire revenir les exposants. Et pour cause, si foires et salons ont pu rester ouverts après l’épisode du variant Omicron, les événements ont enregistré 30 à 50 % d’exposants en moins par rapport à l’automne 2021. Un coup de pouce XXL qui doit accélérer la reprise du secteur sans attendre la fin de la crise sanitaire.

Les député·es rejettent la proposition de loi sur le plafonnement des frais bancaires et la lutte contre l’exclusion financière • Victoire pour les cadors du secteur bancaire. Après vote, l’Assemblée nationale a rejeté l’adoption du texte porté par les deux députés centristes Bertrand Pancher et Charles de Courson. La proposition de loi prévoyait la création d’un « bouclier bancaire », pour la réduction des frais d’incidents bancaires et de gestion de compte. Notamment pour diviser par deux, et jusqu’à quatre, les frais d’incidents bancaires pour les clients les plus démunis. Sans surprise, et après l’opposition exprimée par le gouvernement et la majorité, les député·es ont repoussé la proposition, affirmant que le cadre existant suffit. « Des avancées ont déjà été obtenues avec des plafonds mis en place pour les plus fragiles, affirme Philippe Chassaing, député LREM. Il faut mieux faire connaître les dispositifs existants. »

Les chiffres fous d’Amazon • La multinationale de Jeff Bezos n’en finit plus d’étendre son hégémonie et d’afficher des résultats qui dépassent ses espérances. Et la publication de ses résultats financiers cette semaine confirme l’adage. Avec un chiffre d’affaires sur 2021 de 470 milliards de dollars, Amazon bat ses records malgré la crise et enregistre une progression de 22 %. Une performance inouïe pour une entreprise de plus de 20 ans et déjà leader mondial de son domaine. Les profits du groupe s’élèvent, eux, à 33 milliards de dollars, soit encore une augmentation spectaculaire de 57 % sur un an. Autre résultat témoignant des records de ventes du géant : Amazon a vendu 11 500 produits par minute aux États-Unis entre le Black Friday et les fêtes de fin d’année. Amazon c’est aussi : 31 milliards de dollars de revenus publicitaires en un an (+ 30 %), 32 % de parts de marché dans le monde pour le cloud (62,2 milliards de dollars de revenus et + 27 % sur un an) et 1,6 million d’employé·es dans le monde.

Le français Faurecia rachète Hella et crée Forvia, le nouveau géant de l’automobile du futur • En rachetant 80 % du capital de la société allemande Hella, l’équipementier automobile français Faurecia s’assure une place au soleil des marchés en croissance. Et ce grâce à la création d’un nouveau groupe, Forvia, constitué de 150 000 salarié·es et d’un chiffre d’affaires cumulé de 24,5 milliards d’euros. Soit le septième groupe mondial de l’automobile en termes de volumes d’activités. Dans les faits, malgré l’opération d’offre publique d’achat ayant mené à la prise de contrôle d’Hella par Faurecia, les deux groupes conserveront leur dénomination juridique et leur propre gouvernance et cotation boursière. Forvia ne devrait donc être qu’une « marque ombrelle ». L’ambition n’en est pas moins assumée : devenir le roi du cockpit du futur. Et les marchés répondent favorablement à l’opération : la capitalisation boursière du groupe est passée de près de 3 milliards à environ 5,4 milliards d’euros.