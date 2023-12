Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un marché électrisant ! • Le marché automobile européen enregistre une progression de 6,7 % sur un an en novembre, mais ralentit par rapport aux performances de ces derniers mois. En octobre, la progression avait atteint +14,6 %. Le marché est surtout porté par les hybrides et les véhicules électriques grâce notamment aux modèles de Renault Clio et Toyota Yaris. Sur l’ensemble de l’année, ces modes de motorisations plus écologiques ont capté 27,4 % de parts de marché, soit une progression de 29,9 % sur un an. Une tendance à confirmer en 2024.

La Grande-Bretagne tire l’Europe vers le haut • Les chiffres de novembre sont tombés ! Pour ce onzième mois de l’année, l’inflation au Royaume-Uni s’établit à +3,9 %, soit une nouvelle baisse par rapport au mois précédent. Pour rappel, en octobre, la hausse des prix chutait déjà à 4,6 % et représentait une large avancée dans la lutte contre l’inflation au pays de Rishi. Et cette bonne nouvelle fait un bien fou aux marchés financiers ! Le CAC40 enregistrait une hausse de 4,39 points à la mi-journée par exemple. Et la détente obligataire qui a découlé de ces résultats a même permis au taux sur 10 ans de la dette allemande de repasser sous la barre des 2 %. Une première depuis un an !

Dan Ives se la joue encore une fois prophète • Dan Ives, l’analyste vedette de Wedbush a livré ses dix prévisions pour 2024. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est optimiste pour la tech ! Selon lui, les actions technologiques pourraient prendre 25 % de valeur. Apple et Microsoft dépasseraient ainsi les 4 000 milliards de valorisation ! Toujours plus étonnantes, les analyses de Dan Ives révèlent aussi qu’une Tesla à moins de 30 000 dollars pourrait sillonner les routes d’ici à l’année prochaine ou encore qu’Apple (encore eux !) pourrait racheter ESPN. Si ces paris sont distillés avec une légèreté propre à la période de fête (Dan Ives les appelle d’ailleurs ses « christmas gifts »), ils s’avèrent toutefois souvent justes. L’année dernière, l’analyste avait par exemple prédit qu’Elon Musk nommerait un nouveau directeur pour Twitter, ou encore que les actions tech gagneraient 20 % de valeur.

Universal Studios à Londres ? • Ça se précise ! Les tabloïds anglais annoncent un par un que le premier Universal Studios d’Europe devrait bien s’installer au Nord de Londres, à Bedford précisément. La société américaine Comcast (maison mère des parcs Universal) a d’ailleurs acheté un terrain vague de 200 hectares sur la commune pour 271 millions de dollars. Les ingénieurs étudient actuellement la faisabilité. « Il faudra plusieurs mois avant que nous soyons prêts à prendre une décision et nous sommes impatients de collaborer avec toutes les parties prenantes concernées et la communauté locale », a ajouté le porte-parole de la société.

Une nouvelle tête à la tête de BASF • Voilà un groupe attaché à ses valeurs ! BASF aime recruter ses dirigeants parmi ses plus fidèles collaborateurs. Et cette fois-ci encore, ça n’a pas raté ! Markus Kamieth, qui travaille chez BASF depuis 1999, prendra la tête du groupe et remplacera Martin Brudermüller à partir d’avril prochain. Et devant lui se dresse pas mal de gros chantiers. Restructuration de l’organisation, mise en autonomie de trois secteurs d’activité importants du groupe… Espérons pour l’entreprise de 150 ans que ce nouveau patron aura les épaules !

crédits : shutterstock