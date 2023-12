Temps de lecture estimé : 2 minutes

Tensions en mer rouge • Les rebelles Houthis du Yemen, alliés des Palestiniens dans le conflit qui les oppose à Israël, s’attaquent aux bateaux de commerce qui transitent sur la mer rouge. Depuis vendredi dernier, plusieurs géants du transport maritime (Maersk, CMA CGM ou encore MSC) ont annoncé suspendre les voyages qui empruntaient cet itinéraire. Une « menace extrêmement grave pour le commerce international », selon la Chambre internationale de la marine marchande. En attendant que la zone revienne au calme, la plupart des voyages vers l’Europe seront rallongés en contournant l’Afrique. Cela devrait engendrer des surcoûts et des retards sur un marché du transport maritime déjà à la dérive depuis plusieurs années.

Ryanair en vol vers un nouveau marché ! • Bientôt une classe affaire dans les zincs de la société low cost ? En tous cas, Ryanair a signé un accord avec SAP Concur (Concur Travel), une importante plate-forme de réservation pour les déplacements professionnels. Les clients de cette société auront donc accès aux 3 300 vols quotidiens vers les 230 destinations que propose déjà Ryanair. « Ce nouveau partenariat passionnant signifie que les entreprises clientes peuvent désormais accéder au réseau de liaisons à bas tarifs leader du secteur de Ryanair et à des liaisons vers des villes-clés à travers l’Europe », se félicite la plate-forme Concur dans un communiqué. Si la nouvelle est bien accueillie dans le monde des affaires, les écologistes, eux, craignent un retour en trombe des voyages d’affaires. Depuis l’avènement des visioconférences, un voyage sur cinq a été durablement remplacé par une réunion à distance. Il ne faudrait pas que les prix attractifs proposés par Ryanair viennent saboter ces beaux progrès.

Surate, capitale du diamant • Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a inauguré dimanche la Bourse du diamant de Surate. Avec ce bâtiment, considéré comme le plus grand immeuble de bureaux du monde, le dirigeant veut faire de Surate la capitale du diamant. Il compte aussi créer au passage 150 000 emplois dans la région. La Bourse du diamant regroupera bon nombre de banques internationales, des coffres-forts et un centre commercial destiné à la bijouterie. Le tout servira à rebooster un marché au ralenti. En 2023, les exportations de diamants indiens ont baissé de 29 %.

Livraison pendant les fêtes : un risque à prendre • À l’occasion de la sortie de leur dernière étude, ShipStation et Packlink partagent leurs insight sur les attentes des Français en matière de livraison pour la saison des fêtes 2023. Il en ressort que 52 % espèrent une livraison sous 48 heures. En cette période, les livraisons trop longues se démarquent comme l’inquiétude principale des interrogés. Dans le détail, plus de la moitié des Français seraient même prêts à payer jusqu’à 7 euros pour une livraison premium en un jour ouvré.

Eugène Perma repris ! • En redressement judiciaire depuis août, le groupe Eugène Perma va être repris par un consortium de trois entreprises qui se sont engagées à préserver 213 emplois sur 235. L’entreprise avait déclaré être en difficulté depuis 2018. À la suite de mauvais choix et de l’enchaînement covid-19 et inflation de ces dernières années. Pour remettre sur pied le groupe spécialisé dans les soins capillaires, le tribunal de Paris a tranché pour la proposition des sociétés Alfaparf, Naturopera et Superga Beauty. « La combinaison de ces trois offres liées portant sur les différentes activités d’Eugène Perma permet la reprise de 213 salariés sur 235, pour un prix de cession total de 2 millions d’euros », nous apprend l’AFP.

