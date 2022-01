Temps de lecture estimé : 1 minute

Cannabis : les jeunes consommateurs plus facilement sujet au chômage • Selon une étude menée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), les adolescent·es qui consomment du cannabis ont deux fois plus de risques de se retrouver au chômage. L’enquête a concerné 1 500 personnes entre 2009 et 2018. « Reporter le plus tard possible les expérimentations de cannabis devrait être un objectif des politiques publiques », a réagi Maria Melchior, directrice de recherche à l’Inserm. L’institution relève : « Un effet négatif direct de la consommation de cannabis sur la concentration, la motivation et, à terme, la réussite scolaire des jeunes. » Selon cette même étude, les consommateur·rices âgé·es de moins de 16 ans augmentent par 92 % leur risque de connaître le chômage.

L’Assemblée nationale adopte le passe vaccinal • Après deux suspensions successives, l’Assemblée nationale a finalement adopté en première lecture le texte de loi sur le passe vaccinal. Dans le détail, le vote comportait 214 voix pour et 93 voix contre. 27 élus se sont abstenus. Le Sénat doit maintenant examiner le projet de loi. Pour rappel, le gouvernement souhaitait une entrée en vigueur de ce nouveau passe dès le 15 janvier.

Facebook et Google sanctionnés par la Cnil • La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a décidé de sévir. Google devra s’acquitter d’une amende de 150 millions d’euros. Le montant s’élève à 60 millions d’euros pour le réseau social de Mark Zuckerberg. En cause : la politique de cookies adoptée par les deux géants du Web. Selon l’institution, « les sites facebook.com, google.fr et youtube.com » ne permettent pas aux internautes de refuser les cookies assez simplement.

Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron largement en tête dans un nouveau sondage • L’actuel président recueille 27 % des intentions de vote au premier tour selon un sondage Ifop-Fiducial pour le journal Le Figaro et LCI. Marine Le Pen (RN) figure en deuxième position à égalité avec Valérie Pécresse (LR) avec 16 % des intentions. Éric Zemmour obtiendrait, lui, 13,5 % des voix. Devant Jean-Luc Mélenchon (LFI) à 8,5 %.