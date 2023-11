Temps de lecture estimé : 3 minutes

Gaza et Cisjordanie : l’ONU estime leurs besoins à 1,2 milliard de dollars • L’ONU a estimé vendredi dernier que les besoins en aide pour la population de Gaza et la Cisjordanie s’élevaient à 1,2 milliard de dollars jusqu’à fin 2023. C’est tout du moins ce qu’a indiqué l’agence chargée de la coordination humanitaire (OCHA), dans un communiqué. « Le coût pour répondre aux besoins de 2,7 millions de personnes – c’est-à-dire la totalité de la population de Gaza et 500 000 personnes en Cisjordanie occupée – est estimé à 1,2 milliard de dollars », a-t-elle précisé. L’appel à des fonds initialement lancé le 12 octobre s’annonce donc comme insuffisant. L’OCHA doit dévoiler aujourd’hui les détails de son appel aux donateurs, mais précisera également « les besoins en nourriture, en eau, en soins de santé, en abris, en hygiène et d’autres priorités urgentes suite aux bombardements massifs dans la bande de Gaza », comme annoncé dans son communiqué.

Incendie en Espagne : plus de 800 personnes évacuées • Vendredi, un incendie de forêt a fait rage dans l’est de l’Espagne. D’après les autorités locales, plus de 800 personnes ont dû quitter leurs habitations face à la progression rapide des flammes. Il s’est déclaré jeudi après-midi dans la région côtière de Valence, près du village de Montichelvo et a été attisé par de violentes rafales de vent. D’après les services d’urgences l’incendie a déjà parcouru 1 000 à 1 400 hectares et entre 800 et 850 personnes ont dû être évacuées jusqu’ici. Toujours d’après la même source, des rafales de vent allant jusqu’à 120 km/h ont été relevées. Elles rendent ainsi plus compliquée la lutte contre les flammes des 200 pompiers.

L’Union Syndicale lycéenne : fusion des principaux syndicats lycéens • L’Union syndicale lycéenne a vu le jour vendredi dernier. La nouvelle structure est désormais composée des trois principaux syndicats lycéens qui ont fusionné. « Depuis 36 ans les organisations lycéennes sont divisées et à partir d’aujourd’hui, les choses changent », se félicite le syndicat. Celui-ci regroupe désormais 3 500 adhérents et est composé « d’actuelles fédérations » de la Fédération indépendante et démocratique lycéenne (Fidl), de la Voix Lycéenne, du Mouvement national lycéen (MNL), de l’Union pirate lycéenne (UPL), d’AEB Lycées ou de la Communauté solidaire des terres de l’est (CSTE), détaille l’Union syndicale lycéenne. Cette fusion intervient après des mois de forte mobilisation des jeunes contre la réforme des retraites, permettant au passage le regain des syndicats lycéens. Gwenn Thomas-Alves, président de la Fidl, explique qu’après la séquence de la réforme des retraites, « il est primordial pour nous d’avoir un mouvement lycéen de masse pour lutter contre le SNU et la réforme du baccalauréat ».

Pas de supporters du Losc lors du match de samedi face à Marseille ! • Un peu plus de 7 jours après les incidents d’OM-OL, les supporters lillois ont été interdits de déplacement à Marseille pour le match de la 11e journée de Ligue 1 qui était programmé samedi 4 novembre à 21 h. Le Losc a regretté la décision qui a été prise : « Le club se montre extrêmement surpris de cette décision prise par le ministère de l’Intérieur et plus particulièrement de son timing puisqu’il n’avait été aucunement question de cette interdiction lors des échanges », ajoute le club dans un communiqué. « Au contraire, il avait justement été signifié au Losc la confirmation que le dispositif d’acheminement et de sécurité avait été renforcé afin de garantir le meilleur accueil de ses supporters », s’est insurgé le club lillois. C’était près de 250 supporters qui avaient prévu de se déplacer à Marseille ce week-end. D’après le club, ce sont des « victimes collatérales de ces atermoiements ».

Le hêtre trois fois centenaire de Ponthus déraciné par la tempête Ciaran ! • La tempête Ciaran qui s’est abattue en fin de semaine dernière sur l’ouest du pays a déraciné un arbre trois fois centenaire ! C’est dans la forêt de Brocéliande que le hêtre de Ponthus n’a pas résisté aux violentes rafales de vent, comme l’a indiqué vendredi Guy de Courville, du groupement forestier du Val des Fées pour l’AFP. L’arbre, dont l’âge était estimé « entre 250 et 300 ans », selon Guy de Courville, se situait en plein cœur de la forêt de Paimpont, plus connue sous le nom de Brocéliande. Il était inscrit au registre des arbres remarquables de Bretagne, et protégeait selon la légende les ruines du château de Ponthus. Le hêtre avait été conservé au cours des siècles par les forestiers comme « réserve, pour permettre la régénération de la forêt », a expliqué Guy de Courville.

