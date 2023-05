Temps de lecture estimé : 2 minutes

Fitch menace le triple A des États-Unis ! • Alors qu’au Congrès des États-Unis, les Démocrates fourmillent pour rehausser le plafond de la dette, l’agence de notation Fitch vient d’ajouter son grain de sel. Elle annonce avoir mis le triple A étasunien sous surveillance. Elle se dit aussi prête à le dégrader en cas de non-accord avant le 1er juin. À travers ce coup de pression, Fitch met en lumière les « tensions politiques qui entravent la résolution du problème ». Ainsi, l’étau se resserre sur l’administration Biden. Ils n’ont plus qu’une semaine pour négocier un compromis qui conviendra au plus grand nombre…

L’Ukraine fait face aux drones russes • Le conflit russo-ukrainien est le théâtre de ces nouvelles formes de combats au drone. Depuis octobre 2022, Moscou envoie régulièrement des salves de ces engins destructeurs vers les infrastructures stratégiques ukrainiennes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 36 drones ont été abattus par Kiev. Une « nuit difficile » selon les mots de Volodymyr Zelensky. Mais dans l’épreuve, le président ukrainien n’a tout de même pas oublié de congratuler ses troupes : « Merci à nos forces de défense aérienne pour ce résultat ».

À qui profite l’IA ? • Nvidia peut dire merci à OpenAI ! L’essor de ChatGPT et de l’ensemble des logiciels d’intelligence artificielle a fait des bénéfices collatéraux. Nvidia, l’entreprise leader sur le marché des puces graphiques a vu son court exploser à Wall Street tant ses composants sont indispensable pour faire fonctionner les IA. Depuis le début de l’année, son action a bondi de 109 %. Et ce jeudi 25 mai, elle a encore connu une poussée de fièvre à s’en « décrocher la mâchoire » selon CNBC. Le groupe frôlait les 1 000 milliards de dollars en capitalisation boursière à la mi-journée.

Elon Musk tend à droite • Le multimilliardaire propriétaire de Twitter ne cache plus ses affinités politiques. Après la réhabilitation de certains comptes d’extrême droite controversés, le magnat s’est mis à les mentionner pour leur faire gagner en visibilité. Celui qui estime maintenant que les démocrates sont « le parti de la division et de la haine » semble partir en croisade contre l’idéologie woke. A priori rien d’illégal, mais selon l’Institut pour un dialogue stratégique, depuis les remaniements opérés par Elon Musk, on recense deux fois plus de tweets antisémites. En voulant faire de l’oiseau bleu une terre de liberté totale, n’est-il pas en train de lui brûler les ailes ?

La vie est chère en Côte d’Azur • Le nouveau panier des BFM est sans appel. Pour les mêmes 50 produits, les Azuréens dépensent environ 10 euros de plus qu’en Occitanie par exemple. On trouve à Nice les paquets de couches les plus chers de France. Les steaks hachés surgelés et les canettes de bière aussi ! Avec un prix moyen de 190,10 euros, le panier azuréen surplombe aussi le panier francilien de 4,59 euros. L’inflation est-elle moins pénible au soleil ?