La Banque de France révise à la baisse la croissance en 2023 • La Banque de France a annoncé mardi 19 décembre ses prévisions économiques. Elle anticipe alors une croissance du PIB de 0,8 % en 2023, en baisse par rapport aux 0,9 % précédemment estimés. Cette révision s’explique par un troisième trimestre en territoire négatif (-0,1 %), impacté par des investissements et une consommation morose. Le gouverneur, François Villeroy de Galhau, souligne toutefois qu’il s’agit d’un ralentissement mais pas d’une récession, comme redoutée un an auparavant. Il prévoit une reprise progressive avec une croissance de 0,9 % en 2024, grâce à la poursuite de la désinflation amorcée. L’inflation, estimée à 5,7 % en 2023, devrait chuter à 2,5 % en 2024, soutenue par les mesures de la BCE.

Prolongation des tickets-restaurants : adoption rapide au Parlement • Le Parlement a voté en urgence la prolongation jusqu’à fin 2024 de l’utilisation des tickets-restaurants pour l’achat de tous les produits alimentaires. Décrite comme une mesure anti-inflation, la décision a été soutenue par 322 voix contre 2 au Sénat. Les parlementaires ont ainsi maintenu la version adoptée par l’Assemblée nationale, permettant alors une mise en œuvre rapide. Instauré en 2022 et initialement prévu jusqu’à fin 2023, le dispositif concerne environ 5,4 millions de salariés en France. De plus, des tentatives, cependant infructueuses, se sont glissées dans le débat pour limiter cette prolongation à six mois. La ministre du Commerce, Olivia Grégoire, souligne enfin, l’ouverture du gouvernement à une réforme durable des tickets-restaurants, envisageant ainsi leur modernisation et dématérialisation.

Suspension des taxes : l’Union européenne et les États-Unis prolongent l’accord jusqu’en 2025 • Mardi, l’Union européenne a annoncé la prolongation jusqu’au 31 mars 2025 de la suspension des taxes sur des produits américains. Cette annonce vient répondre aux droits de douane imposés par les États-Unis sur les importations d’acier et d’aluminium européens. Un accord s’est en effet conclu entre les deux parties, il les engage à éviter l’application de leurs propres taxes respectives. Cette initiative vise donc à éliminer les droits de douane instaurés en 2018 sous la présidence de Trump, suspendus en 2021. L’UE affirme que cette suspension, qui permet d’économiser environ 1,5 milliard de droits de douane par an pour les exportateurs européens, est une étape vers la négociation continue en vue de l’élimination totale de ces droits de douane.

Monsanto condamné à payer 857 millions de dollars pour pollution aux PCB aux États-Unis • Le groupe Monsanto, filiale de Bayer, doit verser 857 millions de dollars de dommages-intérêts à des élèves et parents bénévoles d’une école exposée aux PCB, des polluants qualifiés d’éternels. L’école concernée, dans l’État de Washington, a été le centre de plusieurs affaires similaires. Face à ce verdict, Monsanto prévoit de faire appel de cette décision. La firme conteste les accusations liées à l’exposition aux PCB, contenus dans les éclairages et qui a pourtant causé des problèmes de santé. L’entreprise, qui a cessé la production de PCB en 1977, et ce, avant leur interdiction en 1979, « n’a jamais averti qui que ce soit que (les PCB) dureraient plus longtemps que les installations dans lesquelles ils étaient installés », a affirmé Felix Luna, avocat des sept demandeurs, lors de sa plaidoirie au procès.

La France et la Suède renforcent leur alliance nucléaire pour lutter contre le changement climatique • La France et la Suède ont officiellement renforcé leur coopération nucléaire à Bruxelles, mardi. La lettre d’intention signée par la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher et son homologue suédoise Ebba Busch soulignent ainsi leur engagement commun en faveur de l’énergie nucléaire décarbonée. Tout ceci dans le but d’atteindre les objectifs climatiques fixés. L’accord prévoit alors une collaboration dans la construction de nouveaux réacteurs, dans le cycle du combustible, et dans la recherche et le développement, entre autres, de petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR). La ministre française a dès lors, salué cette coopération, qui se présente comme un signe du retour du nucléaire en Europe. Ainsi, la Suède, prévoit de construire deux réacteurs initiaux, suivis de dix autres d’ici à 2045.

