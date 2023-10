Temps de lecture estimé : 2 minutes

Aéroport d’Orly : Transavia succèdera à Air France en 2026 • Air France quitte Orly. Face à une baisse significative de la demande sur ses lignes intérieures, le groupe quittera l’aéroport d’Orly en 2026. Il se concentrera alors essentiellement sur le site de Paris-Charles-de-Gaulle. Transavia, sa filiale « low-cost », prendra le relais avec des vols vers Toulouse, Marseille, et Nice. La filiale effectuera également les liaisons vers l’Outremer (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Denis de La Réunion). Air France précise que Transavia deviendra l’opérateur principal du Groupe Air France à Orly. Le sous-traitant poursuivra alors son expansion avec notamment une nouvelle flotte d’Airbus A320neo. Exception cependant pour les liaisons vers la Corse. Celles-ci « resteraient assurées depuis Paris-Orly », d’après Air France concurrente directe d’Air Corsica, au renouvellement de ce dispositif à partir de 2024.

Immobilier : augmentation du prêt à taux zéro et prolongation jusqu’en 2024 • Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a annoncé une augmentation du prêt à taux zéro (PTZ) à 100 000 euros maximum en 2024. Contrairement à la suppression prévue au 1er janvier, une prolongation du PTZ sera effective pour toute l’année. Le but est de faciliter l’accès au crédit immobilier pour un plus grand nombre de ménages. La raison de cette prolongation : la chute du crédit immobilier due à l’augmentation des taux d’intérêt liée à l’inflation. De plus, les crédits mensuels sont passés de 20 milliards d’euros à 10 milliards. Enfin, le montant maximum du PTZ augmentera de 80 000 à 100 000 euros. La part qu’il pourra représenter par rapport à d’autres crédits souscrits auprès de la banque passera, de 40 % à 50 % pour les ménages les plus modestes.

TotalEnergies : maintien du plafond à 1,99 euro par litre sur tous les carburants en 2024 • Bonne nouvelle pour les automobilistes ! Total Energies maintiendra le plafonnement de tous ses carburants à 1,99 euro le litre pour toute l’année 2024. L’annonce a été faite, mercredi 18 octobre, par le ministre de l’Économie sur RTL. Bruno Le Maire a salué cet engagement après un entretien avec Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies. Bien que les prix des carburants aient récemment baissé, la question de leur possible hausse se pose. Due à la crise au Proche-Orient, le marché du pétrole se trouve grandement chamboulé. Le ministre évoque simplement des conséquences locales si le conflit reste limité. Cependant, il alerte sur des répercussions plus importantes sur les prix de l’énergie en cas d’extension du conflit dans la région.

Gaz : le Qatar et Shell ont signé un accord de fourniture de gaz sur 27 ans • Le Qatar a signé deux accords de fourniture de gaz sur 27 ans avec la compagnie britannique Shell, lui fournissant ainsi 3,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du développement du champ gazier géant de Nord Field dans le Golfe. Qatar Energy a confirmé cette collaboration. Le ministre de l’Énergie du pays, Saad Al-Kaabi, s’est félicité de ces accords. Il a souligné le renforcement de la relation et du partenariat stratégique entre le Qatar et Shell à l’échelle mondiale.

Énergie : 8 Français sur 10 ont baissé le chauffage pendant l’hiver • Face à la hausse grandiloquente du coût de l’énergie, au cours de l’année, beaucoup de Français ont déclaré avoir restreint leur chauffage pendant l’hiver afin de contribuer à réduire leurs factures, qu’ils jugeaient trop élevées. Selon l’étude de l’institut Becoming dévoilée le 18 octobre par France Bleu, ils sont 8 Français sur 10 à avoir baissé leur niveau de chauffage durant l’hiver 2023. L’étude a été menée en septembre pour le médiateur national de l’énergie dans le cadre de son baromètre annuel. Ainsi, on apprend que 7 ménages sur 10 ont constaté une hausse de leurs factures d’électricité et de gaz l’an passé.

