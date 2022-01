Temps de lecture estimé : 3 minutes

Win-Win remporte le prix de l’Agence de communication événementielle de l’année • L’agence indépendante Win-Win, fondée par Christophe Cousin, vient d’être primée « Agence de communication événementielle de l’année ». Cette 42e édition récompensait la résilience et la capacité à rebondir. Des critères qui correspondent au bilan annuel de Win-Win qui a su se réinventer lors de la crise sanitaire. Notamment grâce à la mise en place d’événements numérisés. En 2021, l’agence a produit plus de 170 événements qui ont réuni près d’un million de participant·es à travers 160 pays. En 2022, Win-Win prévoit un million d’euros d’investissements dans les développements technologiques. De beaux projets en perspective !

Éolien marin : TotalEnergies va s’implanter en Écosse • Le groupe Total poursuit son développement en Grande Bretagne ! Le producteur d’électricité français a annoncé avoir remporté un lot de 2 gigawatts (GW) de capacité de production, dans le cadre d’un appel d’offres lancé par le gouvernement écossais pour le développement d’un mégaparc éolien. La capacité initiale de production envisagée par le gouvernement écossais était de 10 GW, mais c’est finalement 24 GW qui ont été attribués à 17 entreprises dans le cadre du projet ScotWind. Le site sera à 30 km au large de l’archipel écossais des Orcades. La production d’électricité devrait débuter d’ici à 2030. Le montant de l’investissement pourrait s’élever à 4,8 milliards d’euros.

Le Gruyère ne serait pas une AOP ? Ce drôle de constat a été établi par la cour fédérale de justice de Virginie aux États-Unis. La raison ? le produit est devenu si populaire que son nom est désormais… un mot générique destiné à n’importe quel fromage ! De quoi inquiéter les amateurs de fromage et surtout les fabricant·es historiques de Gruyère. Car dorénavant, chaque entreprise est à même de vendre n’importe quel produit sous cette appellation (voire celle de Gruyer, comme aux États-Unis)… Nathalie Coronel, animatrice du syndicat interprofessionnel du gruyère, a indiqué la possibilité de faire appel dans les jours à venir…



75 % des Français·es osent parler de leurs problèmes de santé à leur supérieur·e • Un résultat encourageant, tiré d’une enquête menée par le cabinet de conseil Génie des Lieux auprès de 3 524 salarié·es du 22 décembre au 3 janvier. 75 % des Français·es osent donc évoquer leurs problèmes de santé avec leur chef·fe. D’après les résultats du sondage, 21 % le font dans le cadre d’un arrêt maladie et 54 % dès qu’ils et elles ne vont pas bien. Cependant, les échanges entre un·e patron·ne et son employé·e abordent des problématiques de faible importance, puisque 9 % d’entre eux·elles, seulement, osent parler de problèmes très graves.

Crédits d’impôt : 8,7 millions de ménages vont recevoir une avance de Bercy • À compter du 17 janvier, les 8,7 millions de foyers qui avaient perçu un avantage fiscal en 2021 recevront une avance du ministère de l’Économie. Cette initiative annoncée par Bercy la semaine passée va mobiliser 5,3 milliards d’euros, soit 605 euros par ménage en moyenne. Cette mesure, établie en 2019 lors de l’introduction du prélèvement à la source (PAS), évite aux foyers d’attendre l’été (une fois la déclaration d’impôts sur le revenu envoyée au fisc) avant de percevoir leurs avantages fiscaux. Attention tout de même : si les dépenses effectuées en 2021 ont diminué ou cessé et que l’avance est trop importante, le foyer aura jusqu’en septembre pour rembourser le trop-perçu…