Fin de Pôle emploi : Olivier Dussopt dévoile le logo de France Travail • Début 2024, Pôle emploi fera place à France Travail ! Pour l’occasion, le ministre du Travail a dévoilé le nouveau logo. Après un vote interne impliquant 41 000 agents, c’est l’hexagone stylisé aux points colorés qui a été choisi. Il symbolise le maillage territorial et la diversité des publics de l’opérateur national de l’emploi. Ce changement, effectif dès le 1er janvier, marque l’élargissement des compétences des agences d’accueil des demandeurs d’emploi. Le déploiement progressif du nouveau logo s’étendra tout au long de 2024, signalant une évolution majeure dans la mission et l’identité visuelle de l’institution. Ce logo fait alors gage d’illustration de l’ancrage de l’institution au cœur des territoires français.

Planète : fortes chaleurs et charbon ne font pas bon ménage ! • En 2023, la Terre a atteint des sommets de chaleur inédits, tandis que la consommation mondiale de charbon a connu un record de 8,53 milliards de tonnes, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Malgré les avertissements de Copernicus sur les températures dépassant les niveaux de 2016, l’AIE révèle une hausse par rapport à 2022. L’Asie mène la charge, avec une augmentation significative de la Chine de 4,9 % (220 millions de tonnes) et des hausses en Inde et en Indonésie. En revanche, l’Europe et les États-Unis signalent des baisses marquées, liées à la transition énergétique et à la réduction de l’activité industrielle. Quoi qu’il advienne, nous restons bien loin des attentes des accords de Paris…

Inflation : pour les Français, les prix augmentent à vitesse grand « V » • La perception de l’inflation persiste en France, avec plus de trois Français sur quatre qui croient toujours à une augmentation des prix, surtout pour les achats contraints. Les achats alimentaires demeurent d’ailleurs fortement touchés, ainsi 73 % des interrogés ont le sentiment que les prix des achats alimentaires augmentent. Les achats plaisir et non-alimentaires voient également des hausses, atteignant respectivement 66 % et 69 %. De leur côté, les CSP+ expriment une détérioration de leur perception, notant des augmentations plus marquées, notamment pour les achats plaisir et non-alimentaires. Bien que l’Insee rapporte des chiffres moindres, les Français estiment une hausse globale des prix à +19 % sur un an, avec une inflation ressentie particulièrement élevée dans l’énergie (+23 %) et l’alimentation (+21 %).

Guerre dans le secteur de l’e-commerce : Temu et Shein s’affrontent • Temu, élue application gratuite la plus téléchargée aux États-Unis en 2023 selon le classement d’Apple, prend d’assaut son rival Shein en lançant une action en justice. Les allégations de Temu contre Shein incluent des tactiques dignes d’une organisation mafieuse pour entraver son expansion aux États-Unis. Lancée en 2022, Temu, filiale de PDD Holdings, a connu une ascension rapide grâce à ses prix abordables. Shein, sous Nanjing Lingtian Information Technology, qu’on ne présente plus, aurait utilisé des accords d’exclusivité et des manœuvres agressives, notamment la séquestration de représentants de fournisseurs de Temu pour empêcher son concurrent de s’implanter. De plus le géant de la fast-fashion aurait lancé des milliers de procédures abusives contre Temu. Les hostilités sont lancées…

Noël des troupes : le président se rendra en Jordanie les 21 et 22 décembre • Le président Emmanuel Macron honorera la tradition en partageant un dîner de Noël avec les forces françaises déployées à l’étranger. Prévu les 21 et 22 décembre sur une base aérienne en Jordanie, l’événement rassemblera 350 militaires engagés dans la lutte contre le terrorisme, notamment au sein de la coalition internationale antijihadiste, Inherent Resolve, centrée sur l’Irak. La France, en coordination avec le gouvernement irakien et les alliés, soutient là-bas, les forces locales contre l’État islamique. Cette rencontre symbolique souligne l’engagement continu des 600 militaires français déployés dans la région dans le cadre de l’opération Chammal depuis 2014.

