Mort d’un enseignant : une sécurité renforcée dans les établissements • Après le meurtre vendredi dernier de Dominique Bernard, professeur de français à la cité scolaire Gambetta Carnot d’Arras, le pays était ce lundi endeuillé. Trois ans jour pour jour après l’assassinat de Samuel Paty, les enseignants se sont retrouvés dans toute la France. De 8 heures à 10 heures, ils se sont réunis dans leurs collèges et lycées pour un temps d’échange, « à la fois humain et pédagogique ». Le contrôle des alentours des établissements scolaires par les forces de l’ordre est d’ores et déjà renforcé. Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale, a annoncé, déployer plus d’un millier de membres des équipes mobiles de sécurité du ministère. Dans le même élan, le Président Emmanuel Macron a décidé de mobiliser jusqu’à « 7 000 soldats de la force Sentinelle » sur tout le territoire.

Autoroute A69 : un projet qui sera mené jusqu’à son terme • Déjà grandement controversé, le projet d’autoroute reliant Castres à Toulouse, plus connu sous le nom d’A69, est de nouveau au centre des attentions. Le projet long de 53 km a fait l’objet, vendredi dernier, d’une réunion entre les élus des territoires concernés, les associations environnementales et l’État. À l’issue de cette réunion, le gouvernement a affirmé conduire le projet de l’autoroute A69 « jusqu’à son terme ». Cette poursuite des travaux est, d’après Clément Beaune, ministre des Transports, motivée par le soutien du projet par une « très large majorité » des élus du territoire. Le ministère met en avant un projet qui répond à l’attente locale et affirme que tous les contentieux autour de ce projet ont été écartés par la justice : « Tous les recours suspensifs ont été rejetés.» Le chantier de l’autoroute A69 s’est donc poursuivi dès ce lundi 16 octobre.

Inflation : les personnes seules, premières victimes de la hausse des prix • L’inflation a enregistré une légère baisse ce mois-ci, certes, mais une majorité des Français continuent de prendre des précautions quant à l’organisation de leur budget. C’est notamment le cas des personnes seules, d’après une enquête de Yomoni. Ainsi, 58 % des personnes seules se serrent la ceinture tous les mois. En effet, ce sont les célibataires sans enfant à charge qui déclarent être les plus impactés, à 77 %. Dans le détail, plus de 32 % subissent un impact majeur de l’inflation sur leur pouvoir d’achat, 27 %, un impact moyen et 18 % très faible. Les Français en couple avec des enfants semblent mieux s’organiser face à l’inflation, même si 73 % d’entre-eux ressentent un impact certain sur leur pouvoir d’achat.

Chine et Russie : suspension des importations des produits de la mer en provenance du Japon • Ce lundi 16 octobre, la Russie a annoncé rejoindre la position de la Chine sur l’interdiction de toutes les importations de produits de la mer en provenance du Japon. L’adoption en août dernier par la Chine de cette mesure restrictive, fait écho au rejet en mer des eaux, de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, par le gouvernement japonais. Le rejet de cette eau issue des injections nécessaires pour refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire, au nord-est du Japon, a été validé par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). De plus, Tokyo a assuré que ce rejet serait sans danger pour l’environnement et la santé humaine. Pourtant, la Russie maintient sa position : « Les restrictions resteront en vigueur jusqu’à ce qu’une information exhaustive nécessaire pour confirmer la sécurité des produits de la mer (…) soit fournie », d’après l’agence russe de régulation des produits agricoles.

Élections législatives en Pologne : victoire de l’opposition centriste pro-européenne d’après les premiers sondages • Selon les sondages de sortie des urnes, le front formé de la Coalition civique (KO), des chrétiens-démocrates de la Troisième voie et de la Gauche, a remporté 248 sièges sur 460, contre 212 sièges pour le parti Droit et justice (PiS) et la Confédération (extrême droite) réunis. Si ces résultats se confirment, ces élections mettront fin aux huit ans du gouvernement du PiS de Jaroslaw Kaczynski. Donald Tusk, à la tête de la coalition, a pourtant d’ores et déjà revendiqué la victoire. « La Pologne a gagné, la démocratie a gagné, nous les avons chassés du pouvoir […] C’est la fin de cette mauvaise période, c’est la fin du règne du PiS », ce sont les mots qu’il a prononcé immédiatement après la publication des sondages. Il avait également promis de rétablir de bonnes relations avec l’Union européenne et de débloquer les fonds européens gelés par Bruxelles, en raison des différends survenus au cours des deux mandats du gouvernement PiS. Il s’est aussi engagé à libéraliser le droit à l’avortement, un point de désaccord majeur avec le gouvernement PiS qui a mis l’accent sur les valeurs catholiques.

