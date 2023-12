Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’UE conclut un accord pour les droits des travailleurs des plates-formes • Le Parlement européen et les États membres de l’UE ont conclu mercredi, un accord visant à renforcer les droits des travailleurs des plates-formes numériques telles qu’Uber ou Deliveroo. Cette législation propose ainsi de requalifier de nombreux travailleurs indépendants en salariés afin de renforcer leur protection sociale. Le Parlement souligne dès lors l’importance de cette mesure, qui s’appliquera pour environ 5,5 millions de travailleurs, sur un total d’environ 30 millions, actuellement mal classés comme indépendants. Alors que les réglementations varient considérablement parmi les Vingt-Sept, cette nouvelle législation vise à établir des règles uniformes à l’échelle de l’UE. Cela permettra ainsi de déterminer si les livreurs de repas ou les chauffeurs de VTC qui travaillent pour de grandes plates-formes numériques, doivent être considérés comme des salariés.

COP28 : une décision unanime et historique sur les énergies fossiles • À la COP28 à Dubaï, une décision historique croule sous les applaudissements des délégués du monde entier, ce qui marque une première dans l’histoire des conférences de l’ONU sur le climat. Ainsi, les pays ont unanimement approuvé la proposition des Émirats arabes unis, qui appelait à une « transition » vers l’abandon des énergies fossiles. Sultan al-Jaber, président de la conférence et dirigeant d’Adnoc, la compagnie pétrolière émiratie, a qualifié cette décision d’« historique pour accélérer l’action climatique ». Il a également souligné la présence inédite d’une formulation sur les énergies fossiles dans l’accord final. Les salutations reviennent ainsi au Émirats arabes unis pour leur rôle dans ce succès.

Royaume-Uni : le PIB recule de 0,3 % en octobre • Le Royaume-Uni a enregistré une contraction inattendue de son PIB en octobre, avec une baisse de 0,3 %, qui dépasse les prévisions des économistes, selon l’Office national des statistiques (ONS). Cette contraction, attribuée en partie aux conditions météorologiques défavorables, s’est manifestée surtout dans le secteur des services, mais également dans l’industrie manufacturière et la construction. Darren Morgan, directeur des statistiques économiques de l’ONS, souligne ainsi un « ralentissement généralisé ». De plus, les 14 hausses des taux directeurs de la Banque d’Angleterre pour lutter contre l’inflation ont également contribué à cette situation. Ces chiffres, qui dépeignent alors une économie britannique morose, seront attentivement examinés par la banque centrale, qui annoncera aujourd’hui sa dernière décision de politique monétaire de l’année.

VOCALIZ : et les gagnants sont… • Le concours VOCALIZ, qui a invité des étudiants à créer de nouveaux mots reflétant notre époque, a pour sa première édition rencontré un vif succès ! En effet, 50 jeunes de 18 à 23 ans, provenant de quinze écoles différentes, se sont prêtés au jeu. Les résultats viennent de tomber, Hugo D. (20 ans) remporte le premier prix avec le mot « Pacifester », défini comme un terme à utiliser lorsque l’on manifeste pour la paix. La deuxième place revient à Yohann B. (20 ans) et à son néologisme « Célestaquie », qui représente poétiquement le reflet d’un rayon de soleil sur une goutte d’eau. Enfin, c’est Celou L. (21 ans) qui se classe troisième avec le mot « Ecobiocratie », qui se caractérise comme un régime politique axé sur les intérêts des écosystèmes, privilégiant alors la justice environnementale, la préservation de la biodiversité et le partage des ressources.

Loi Immigration : le président écarte le 49.3 ou la dissolution de l’Assemblée • Emmanuel Macron a écarté mardi soir toute dissolution de l’Assemblée et l’utilisation du 49.3 pour faire adopter le projet de loi sur l’immigration, malgré le revers subi au Palais-Bourbon, selon des sources à l’Élysée. Le président privilégie la commission mixte paritaire (CMP), pour trouver un accord sur ce texte que l’Assemblée n’approuve pas. Il mise sur un « dialogue constructif mais sincère en CMP pour bâtir un compromis si possible », ont rapporté les participants à un dîner à l’Élysée pour l’AFP. Par ailleurs, si la CMP échoue, le texte serait, semblerait-il, abandonné après un an et demi de rebondissements.

