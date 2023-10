Temps de lecture estimé : 2 minutes

La loi « plein-emploi » adoptée par l’Assemblée • Le projet de loi « pour le plein-emploi » présenté mardi 10 octobre a été adopté par l’Assemblée nationale. L’une de ses mesures phares n’est autre que la réforme du RSA. Les allocataires devront réaliser 15 heures d’activités par semaine (stage, coaching, immersion en entreprise, etc.). Seules certaines personnes qui rencontrent des « difficultés particulières et avérées » auront une dispense. C’est par exemple le cas des personnes en situation de handicap, des malades ou des parents isolés ayant des enfants de moins de 12 ans et des problèmes de garde. Le texte, porté par le ministre du Travail Olivier Dussopt, a été adopté avec 310 voix contre 251. Une négociation entre sénateurs et députés permettra l’élaboration d’une version commune du projet de loi, déjà adopté en juillet par la chambre haute du pays.

Grève générale du 13 octobre • Vendredi 13 octobre, l’intersyndicale se mobilise pour une journée de grèves « contre l’austérité, pour les salaires et l’égalité femmes-hommes ». C’est trois jours avant la conférence sociale du 16 octobre, sur les bas salaires. La date n’a donc rien d’un hasard. « Le pouvoir d’achat et l’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, sont toujours les revendications du monde du travail. Nous appelons les employeurs à ouvrir des négociations à tous les niveaux », peut-on lire dans le communiqué de l’intersyndicale. De nombreux secteurs seront donc impactés : la santé, le transport, l’éducation, et l’énergie.

Chute en Bourse pour LVMH • Mercredi 11 octobre, l’action LVMH a chuté en Bourse à Paris. La cause principale : des ventes au troisième trimestre inférieures aux attentes établies par le groupe de luxe. De fait, les turbulences économiques et l’inflation ont amené les consommateurs à se restreindre. Notamment concernant la mode haut de gamme. Le titre perdait plus de 6 % ce mercredi. C’est sa plus forte baisse en séance depuis mars 2020, le CAC 40 reculant pour sa part de 0,5 %. Les analystes de Berenberg constatent que « la dynamique exceptionnelle (d’après la pandémie) n’allait pas durer éternellement. Une « normalisation » était attendue, le consensus s’étant rétabli et l’action ayant baissé avant la publication des résultats ».

Zelensky au siège de l’Otan • À l’occasion de la réunion des ministres de la Défense de l’Otan, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu à Bruxelles ce mercredi 11 octobre. En effet, c’était la première fois que le chef d’État se rendait au siège de l’Otan depuis l’invasion russe en février 2022. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Otan, s’est chargé de son accueil. C’était peu avant le début d’une réunion des ministres de la Défense de l’Alliance. Celle-ci était consacrée en partie au soutien à l’Ukraine. Finalement, même si certains redoutent de voir fléchir le pays après presque deux ans de guerre, d’après Zelensky, ce premier déplacement sera clé pour la résilience du pays cet hiver.

Libération d’une journaliste australienne retenue depuis trois ans en Chine • Cheng Lei, journaliste australienne, était détenue en Chine depuis plus de trois ans. Alors présentatrice de CGTN, la chaîne publique chinoise, elle a ainsi été accusée d’avoir « fourni des secrets d’État à l’étranger ». Après son jugement à huis clos en 2022, la journaliste a récemment été libérée par Pékin après « l’achèvement des procédures judiciaires en Chine ». C’est en tout cas ce qu’a annoncé Anthony Albanese, le Premier ministre australien. Elle se trouve désormais à Melbourne.

crédits : shutterstock