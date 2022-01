Temps de lecture estimé : 2 minutes

« Qu’attendons-nous pour proposer le vote à distance ? »

À moins de trois mois des élections présidentielles, inutile d’espérer. Le vote à distance, ce n’est pas pour cette année ! La mesure a pourtant de fervents défenseurs. C’est le cas d’Olivier Richefou, président UDI du conseil départemental de la Mayenne. Il encourage le gouvernement à moderniser le scrutin dans une tribune publiée dans Le Journal du Dimanche.

La France a toujours un temps de retard, et le vote à distance ne déroge pas à la règle ! Pas de quoi s’étonner, quand le premier pallier vers la modernisation du vote n’est toujours pas franchi : la comptabilisation des votes blancs. Cependant, en ce contexte sanitaire incertain, le choix d’un vote par correspondance fait sens dans le cadre d’une politique toujours plus rigoureuse. Il permettrait peut-être de réduire le taux d’abstention qui continue de battre des records. Pour rappel, le taux de participation au deuxième tour des élections régionales et départementales de juin 2021 était de 34,69 % selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Une abstention qui, il faut le préciser, n’est pas toujours d’ordre idéologique mais souvent de circonstance. D’autant plus que cette mesure ne nécessiterait pas de modification de la sacro-sainte Constitution : une simple loi suffit. Nos gouvernants n’ont pourtant pas l’intention de faciliter l’accès au vote en 2022. À moins – et on ne l’espère pas – d’assister à l’arrivée d’un nouveau variant…

La pandémie que connaît notre pays depuis l’année 2020 nous a appris à nous renouveler, à nous réinventer, et ce, jusqu’à notre démocratie. Je ne cesse de militer pour travailler à la modernisation de notre mode d’expression démocratique. Dès novembre 2020, j’ai proposé que le département de la Mayenne puisse être un territoire d’expérimentation afin de s’assurer de la faisabilité des opérations, mais une fin de non-recevoir a été décidée. C’est à mon sens fort regrettable. Je tiens à saluer la qualité du rapport d’information sénatorial sur le vote à distance. S’il a bien conforté la primauté du vote à l’urne, principe essentiel de notre démocratie, il a également conforté l’idée d’expérimenter avec la collaboration de l’État le vote par correspondance « papier » pour des consultations locales afin de vraiment appréhender la faisabilité du vote à distance. Et je le réitère, la Mayenne se porte volontaire pour ces expérimentations. Nous, candidats aux élections départementales et régionales de juin 2021, avons dû apprendre à composer entre campagne et covid, à organiser de nouveaux formats en tenant compte des jauges, à travailler avec l’ensemble des acteurs du territoire pour garantir la protection de tous, entre aération, vote en extérieur et procurations pour les personnes les plus vulnérables. Ce format de campagne, je ne le souhaite à aucun candidat, car le résultat a été sans appel : une abstention record, avec 55,34 % des électeurs qui ne se sont pas déplacés aux urnes le 27 juin dernier. Cette abstention, nous la devons à ce format de campagne dégradé ; c’est un fait, le numérique ne remplacera jamais le contact physique et les interactions, surtout pour une partie de notre population plus éloignée de ces usages. Cette abstention, nous la devons aussi à nos modes de scrutin qui n’ont pas pris le virage de la modernité, j’en suis convaincu. Sans refaire le plaidoyer que j’ai pu développer durant de nombreux mois, je tiens à rappeler la nécessité de mettre en place un vote par correspondance et/ou par voie électronique. Car, oui, la fraude électorale est mortelle pour la démocratie, mais l’absence d’électeurs pour un élu est tout aussi nuisible à la démocratie. Les scores d’abstention des dernières élections auraient pu laisser espérer un sursaut sur la question du mode de scrutin, mais non, le sujet n’a jamais été suivi d’actions.

