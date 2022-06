Temps de lecture estimé : 2 minutes

« Chaque geste compte. Et ne nous trompons pas : économiser l’énergie, c’est augmenter le pouvoir d’achat et c’est aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre »

Ils s’appellent Patrick Pouyanné (TotalÉnergies) Jean-Bernard Lévy (EDF) et Catherine McGregor (Engie). Ce trio pilote le navire énergétique de la France. Au cœur des grands choix, les voilà aux prises avec une transition délicate et une inflation hurlante. Ces célébrités de La Défense appellent les Français à la sobriété. Et pour cause, une rumeur enfle. Et si l’hiver prochain se faisait au rythme des coupures de courant ? Black Out à l’horizon ?



Pour certains, ils auraient mieux fait de se taire. Ces trois dirigeants de l’Énergie appellent les Français à une plus grande « sobriété énergétique » dans les colonnes du placide Journal du Dimanche. Une tribune restée en travers de la gorge de bon nombre de nos compatriotes, déjà à cran sur ce sujet sensible… « Station essence : le seul lieu où c’est celui qui se fait braquer qui tient le pistolet ! », rappelait récemment, dans un amusant trait d’esprit, le communiste Fabien Roussel.

Nous appelons donc à une prise de conscience et à une action collective et individuelle pour que chacun d’entre nous – chaque consommateur, chaque entreprise – change ses comportements et limite immédiatement ses consommations énergétiques, électriques, gazières et de produits pétroliers.

​Nous devons engager un grand programme d’efficacité énergétique et une chasse au gaspillage nationale. L’effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte. Et ne nous trompons pas : économiser l’énergie, c’est augmenter le pouvoir d’achat et c’est aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre.

​Cet appel est une évidence pour nous, énergéticiens, qui avons à cœur de servir au mieux nos clients particuliers, entreprises ou collectivités. Pour accompagner nos concitoyens dans cette nécessaire sobriété d’exception, nous disposons d’outils, d’expertises, que nous entendons mobiliser pour atteindre cette sobriété dans la durée sans affecter significativement nos modes de vie.

​Nos objectifs de long terme en faveur de la neutralité carbone seront encore plus vite atteints par cette mobilisation. Nous poursuivons nos engagements et actions pour accélérer la transition énergétique. Elle n’est plus seulement un impératif face à l’urgence climatique, mais une réponse aux enjeux de souveraineté énergétique. Elle nécessite des investissements massifs dans l’efficacité énergétique et dans toutes les sources d’énergie bas carbone, électriques et gazières. Et demande, dans un dialogue transparent, le soutien des populations, des élus qui les représentent et de l’administration qui applique la loi.