Sophie de Menthon est présidente du mouvement patronal Ethic. Elle signe une tribune avec, entre autres, David Lisnard (président des maires de France) et Luc Ferry, dans le Journal du Dimanche.

Ils ou elles s’appellent Sophie de Menthon, Luc Ferry, David Lisnard, Hervé Novelli ou Jean-Marc Sylvestre. Et s’inquiètent de l’avenir du libéralisme – bien trop oublié selon les signataires de la tribune lors de la campagne présidentielle récente. Réaction immédiate, une pétition pour « sauver le libéralisme » a été lancée par la patronne d’Ethic, Sophie de Menthon. Laquelle défend, plus que jamais, l’esprit et la liberté d’entreprendre.

« Le libéralisme est la garantie pour chacun d’entre nous d’un développement économique individuel et collectif. Dans libéralisme il y a d’abord et avant tout le mot libre. Pour sauver notre pays, il est indispensable de diffuser dès l’école la pédagogie de la responsabilité individuelle ainsi que celle des principes économiques et sociaux les plus basiques », rappelle d’emblée les auteurs de la tribune pour le JDD. L’objectif aussi de ce rassemblement ? rompre avec l’idée selon laquelle « rien ne pourrait se faire sans l’État ».

Le libéralisme est la garantie pour chacun d’entre nous d’un développement économique individuel et collectif. Dans libéralisme il y a d’abord et avant tout le mot libre. Pour sauver notre pays, il est indispensable de diffuser dès l’école la pédagogie de la responsabilité individuelle ainsi que celle des principes économiques et sociaux les plus basiques. Le libéralisme est consubstantiel aux valeurs de la démocratie, or il a disparu de notre structure de pensée. Les libéraux veulent enrichir tous les citoyens et non pas appauvrir les riches, et pour cela il faut échapper au modèle dominant de la seule redistribution. C’est la condition nécessaire à la propagation de l’esprit d’entreprendre. Le libéralisme est clairement l’ambition sacrifiée de cette campagne présidentielle. Le recours à l’État, parfois nécessité par des circonstances spéciales, connaît une expansion sans limite, avec une générosité affichée par tous les candidats riches des dettes qu’ils promettent avec inconscience. Face à cela il faut se réveiller, nous citoyens, il faut un grand mouvement de rassemblement des libéraux, incluant toutes les sensibilités. Rassemblement non-politique, rassemblement d’entrepreneurs individuels, de chefs d’entreprise, d’artisans, de médecins, de professeurs, de journalistes, de tous…. pour redonner de la liberté et de l’oxygène à notre pays.

