« Pour rafraîchir la ville, il faut déjà moins polluer ! »

Avec des occurrences de plus en plus rapprochées, les canicules nous obligent à réfléchir à de nouvelles solutions naturelles pour réduire les températures dans les grandes villes françaises. Pour Philippe Clergeau, professeur émérite d’écologie urbaine au Muséum national d’Histoire naturelle, il est important de planter énormément de végétaux pour réduire les températures des centres-villes. Et pas simplement de la pelouse : il faut planter des arbres, de préférence des espèces locales, en sélectionnant les plus résistantes pour tenir à l’incommodité de la ville.

La végétalisation urbaine fait partie des solutions au réchauffement climatique proposées dans le dernier volet du rapport du Groupe intercontinental des experts sur l’évolution du climat (Giec) publié en avril. Mais il ne suffira pas de planter des arbres pour atteindre l’objectif des +1,5 à +2°C d’ici à 2030. Pour réduire les émissions, il faudra prendre des décisions « rapides, profondes et la plupart du temps immédiates dans tous les secteurs ». Peut-être que la canicule qui touche la France aujourd’hui aidera à une prise de conscience écologique.

Nous pouvons continuer à planter des platanes et des marronniers, car ils résistent bien au stress hydrique. Pour les toitures, le sedum, une petite plante grasse légère, est très bien. Mais il faut veiller à la diversité des espèces : si l’une d’elles est touchée par un accident climatique ou sanitaire, le paysage urbain ne va pas brusquement changer, comme nous l’avons vécu avec l’orme. Plantons des espèces locales, ou qui progressent vers le nord, et choisissons les individus les plus costauds pour la ville. Une fois plantés, nous savons que la population va les défendre. Lorsque l’on demande aux habitants quel est pour eux le symbole de la nature en ville, l’arbre arrive toujours en tête. Nous répondons en même temps à une demande sociale… Et en plus, l’arbre stocke du CO 2 .

